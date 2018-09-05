ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спецпредставитель ОБСЕ: Контактная группа по Украине подтвердила приверженность соблюдению Минских соглашений

05.09.2018 20:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Контактная группа по Украине подтвердила полную приверженность соблюдению Минских соглашений. Об этом  заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, добавив, что нынешнее лето стало самым спокойным с начала конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 сентября завершилась очередная встреча контактной группы по Украине. И переговорщики отметили, что за годы конфликта это было самое спокойное лето. До гибели Захарченко. А его фамилия в том числе стоит под Минскими соглашениями. Но, по мнению участников переговорного процесса, этот документ пересматривать никто не будет.

Спецпредставитель ОБСЕ: Контактная группа по Украине подтвердила приверженность соблюдению Минских соглашений

Петр Петровский, эксперт аналитического центра РОО «Белая Русь»:
Никто Минские соглашения не отменит. Я считаю, что в этом направлении достаточно много сделано наработок, имеются контактные группы, наработанные материалы, работает миссия ОБСЕ. Мы можем только совершенствовать механизмы и использовать дипломатические методы по стимулированию сторон к выполнению Минских соглашений.

Минские переговоры по Украине проходят раз в две недели. На предыдущих стороны договорились о временном прекращении огня в связи с началом нового учебного года, сбора урожая. Но вот сейчас ситуация вновь ухудшается. И снова политики, жители Донбасса и журналисты ждут новостей отсюда, из Минска. 

Спецпредставитель ОБСЕ: Контактная группа по Украине подтвердила приверженность соблюдению Минских соглашений

На встрече, как обычно, работали четыре подгруппы. Среди поднятых тем прекращение огня, установление мобильной связи и водообеспеченность, постоянно в повестке встреч – выплаты пенсий.

В следующий раз контактная группа соберется  19 сентября.  Именно в этот день, четыре года назад, стороны подписали рамочные соглашения «Минск-1».  Потом уже была прорывная встреча Нормандской четверки в нашем Дворце Независимости. Похоже, за эти годы другой альтернативы для поиска мира на Донбассе европейские политики не нашли.

Подробнее - в видеоматериале

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Контактная группа по Украине подтвердила полную приверженность соблюдению Минских соглашений. Об этом  заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Папа у Васи силен": мужчина устроил дебош в средней школе и теперь заплатит крупный штраф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика