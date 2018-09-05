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Лукашенко собрал со своего участка "Королеву Анну"

05.09.2018 20:22 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в уборке картофеля и бахчевых культур на своем приусадебном участке в среду, 5 сентября, сообщило государственное агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 5 сентября, по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке. Всего на президентском участке выращивается картофель нескольких сортов - "Уладар", "Королева Анна" и "Сатина", - говорится в сообщении.

В этот день убрали все три сорта, и сразу же картофель отсортировали. С площади в 1,5 га убрали 60 т картофеля. Таким образом, урожайность составила 400 ц/га, - уточнили в пресс-службе.

Также А.Лукашенко принял участие в уборке арбузов, которые также растут на его подворье.

Сельхозработы на приусадебном участке президента продолжаются и в эти дни.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в уборке картофеля и бахчевых культур на своем приусадебном участке в среду, 5 сентября, сообщило...
 
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