Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в уборке картофеля и бахчевых культур на своем приусадебном участке в среду, 5 сентября, сообщило государственное агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 5 сентября, по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке. Всего на президентском участке выращивается картофель нескольких сортов - "Уладар", "Королева Анна" и "Сатина", - говорится в сообщении.

В этот день убрали все три сорта, и сразу же картофель отсортировали. С площади в 1,5 га убрали 60 т картофеля. Таким образом, урожайность составила 400 ц/га, - уточнили в пресс-службе.

Также А.Лукашенко принял участие в уборке арбузов, которые также растут на его подворье.

Сельхозработы на приусадебном участке президента продолжаются и в эти дни.