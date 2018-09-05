Туристы назвали лучшие музеи мира

Музей Орсе в Париже в 2018 году назван лучшим в мире по версии пользователей онлайн-сервиса TripAdvisor.

В музее Орсе представлено одно из самых богатых собраний европейской живописи и скульптуры конца XIX-начала XX веков.



На втором и третьем местах расположились нью-йоркские Национальный мемориал и музей 11 сентября и Метрополитен-музей. В топ-10 также попали Британский музей в Лондоне, Национальный музей Прадо в Мадриде, Новый музей Акрополя в Афинах, Лувр в Париже, Национальный музей Второй мировой войны в Луизиане (штат Новый Орлеан), Национальный антропологический музей в Мехико и музей жертв войны в Хошимине.

Государственный музей Эрмитаж в этом году занял в общемировом рейтинге 15-е место. В российском рейтинге в число лучших также попали музей Фаберже в Санкт-Петербурге, Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, музей-заповедник "Царицыно", Оружейная палата, Тульский Государственный музей оружия, музей-заповедник "Петергоф", челябинский музей трудовой и боевой славы, музей военной и автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область) и Государственный Русский музей.

Рейтинг составлялся на основе качества и количества отзывов о музеях в разных странах мира, собранных в течение 12 месяцев.