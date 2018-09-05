|
Туристы назвали лучшие музеи мира
Музей Орсе в Париже в 2018 году назван лучшим в мире по версии пользователей онлайн-сервиса TripAdvisor.
В музее Орсе представлено одно из самых богатых собраний европейской живописи и скульптуры конца XIX-начала XX веков.
Государственный музей Эрмитаж в этом году занял в общемировом рейтинге 15-е место. В российском рейтинге в число лучших также попали музей Фаберже в Санкт-Петербурге, Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, музей-заповедник "Царицыно", Оружейная палата, Тульский Государственный музей оружия, музей-заповедник "Петергоф", челябинский музей трудовой и боевой славы, музей военной и автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область) и Государственный Русский музей.
Рейтинг составлялся на основе качества и количества отзывов о музеях в разных странах мира, собранных в течение 12 месяцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музей Орсе в Париже в 2018 году назван лучшим в мире по версии пользователей онлайн-сервиса TripAdvisor. В музее Орсе представлено одно из самых богатых собраний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)