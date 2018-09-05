Четыре белорусских спортсмена и тренер дисквалифицированы за допинг





Дисциплинарной антидопинговой комиссией вынесено решение о дисквалификации сроком на четыре года в отношении тренера Сергея Вишняка (тяжелая атлетика), сроком на два года в отношении спортсменок Анастасии Станкевич (плавание) и Александры Миренковой (тяжелая атлетика), сроком на один год в отношении спортсменов Артема Данильчика (тяжелая атлетика) и Алины Щепановой (тяжелая атлетика).





Сергей Вишняк дисквалифицирован согласно статье 2.8 Всемирного антидопингового кодекса за назначение спортсменам в соревновательный период запрещенной субстанции.





В допинг-пробах тяжелоатлетов Данильчика Артема, Щепановой Алины и Миренковой Александры была обнаружена запрещенная в спорте субстанция (диметилпентиламин). У спортсменов аннулированы результаты, достигнутые ими с 03.04.2018.





пресс-служба НАДА. Мельдоний обнаружен в допинг-пробе Станкевич Анастасии. По решению комиссии аннулированы результаты, достигнутые спортсменкой с 16.01.2018 года, сообщает



