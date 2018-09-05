Ищут водителя «Ауди», который насмерть сбил велосипедиста, бросил машину и скрылся

ДТП произошло 5 сентября около 8.45 на 81-м км автодороги Минск-Молодечно-Нарочь. «Неустановленный водитель на Audi 100 совершил наезд на движущегося в попутном направлении 58-летнего велосипедиста, жителя Вилейки. В результате наезда мужчина скончался на месте происшествия», - проинформировал Сергей Чеботарев.





Автолюбитель оставил машину и скрылся с места аварии. Ведется его розыск. Обстоятельства ДТП и личность водителя устанавливаются.



