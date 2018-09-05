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Лукашенко выкопал картошку на своем участке
Картофеля с площади 1,5 га собрали 60 тонн, рапортует БелТА. Выращивали в этом году три сорта: «Уладар», «Королева Анна» и «Сатина».
Сообщается, что глава государства после рабочих мероприятий также присоединился к уборке урожая.
В следующие дни планируют закончить сбор арбузов. В этом Александр Лукашенко и его помощники по уборке урожая смогли убедиться прямо в поле, продегустировав сладкую ягоду. Бахчевых на площади в 1,6 га сегодня собрали 42 т, но это только на одном поле. Сельхозработы на подворье Президента продолжатся и в предстоящие дни.
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БелТА опубликовала фотоотчет с приусадебного участка Александра Лукашенко в Дроздах, где сегодня закончили копать картошку.
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