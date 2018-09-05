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Беларусь лидирует в СНГ по объемам поедания картофеля

05.09.2018 21:05 — Разное | Партизан  
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Белорусы находятся на первом месте в СНГ по объемам потребления картофеля на душу населения. При этом они съедают слишком много картошки, превышая рациональную норму, установленную Минздравом.

На пресс-конференции 5 сентября заместитель начальника отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Татьяна Краснюк сообщила, что среднестатистический белорус съедает за год 171 кг картофеля. «Для сравнения: в Украине - 140 кг, в России - 113 кг», - добавила она. 
 
Таким образом, Беларусь занимает первое место среди постсоветских стран по потреблению картофеля. Украина и Россия находятся на втором и третьем месте соответственно, пишет mlyn.by.
 


При этом белорусы превышают рациональную норму, установленную Минздравом, почти на 42 кг. Медики считают, что в год человек должен съедать не более 129 кг картофеля. Овощей белорусы съедают также больше, чем следует, - на 2,6 кг больше при норме 143,4 кг. «Что касается фруктов и плодов, здесь недотягиваем. Потребляем 90 кг при норме 98,6 кг», - отметила Татьяна Краснюк.


 
 
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Белорусы находятся на первом месте в СНГ по объемам потребления картофеля на душу населения. При этом они съедают слишком много картошки, превышая рациональную...
 
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