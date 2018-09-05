Нечестность чиновников замеряют по СМИ

Коррупция может оказывать значительное влияние на экономику стран, но оценивать ее реальные масштабы проблематично, отметил Международный валютный фонд — и вместо традиционных опросов и индикаторов качества госуправления предложил замерять интенсивность коррупционных скандалов по публикациям СМИ по технологии анализа больших данных. Новости о коррупции не только обеспечивают большую объективность индексов, но и напрямую влияют на макроэкономические показатели, определяя поведение рынка, полагают в МВФ.





Объективность существующих индексов коррупции вызывает немало вопросов из-за несовершенства методологии, отмечают авторы рабочего доклада МВФ. Первоначально такие исследования опирались на данные опросов граждан и экспертов, демонстрировавшие их субъективное восприятие уровня и природы коррупции. Второе поколение исследователей и представителей НКО старалось использовать более объективный набор показателей — свидетельства о случаях коррупции, с которыми респонденты столкнулись на практике, а также индикаторы качества госуправления (эффективность налоговых сборов, фискальная прозрачность). Например, Transparency International основывает свои выводы на исследовании данных о госзакупках (отметим, накануне стало известно о фактическом развале проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики, созданной российским подразделением организации на базе ВШЭ: после смены руководства и объявленной переориентации на тему госрегулирования бизнеса из нее уволилось более половины сотрудников).





В МВФ указывают, что, хотя подобные методики повышают объективность исследований, они не позволяет четко отделить влияние коррупции от просто низкого качества управления, не связанного с сознательными злоупотреблениями. Кроме того, наибольшую открытость по части данных, как правило, демонстрируют правительства, менее подверженные коррупции, поэтому результаты исследований могут искажаться.









Поэтому в МВФ предлагают использовать анализ больших данных на основе публикаций СМИ о коррупции. Исследователи разработали межстрановые индексы новостных потоков о коррупции (НИК) и об антикоррупционных усилиях (анти-НИК) на основе более чем 665 млн статей, опубликованных ежедневными изданиями 30 стран в период с 1995 по 2017 год (список был ограничен крупнейшими СМИ с проверенной репутацией). Полученные индексы не замеряют коррупцию как таковую, а демонстрируют лишь интенсивность освещения коррупционных скандалов на временной шкале. Однако, полагают в МВФ, такие массовые новостные потоки оказывают непосредственное влияние на поведение участников рынка и, как следствие, на экономику в целом — и гораздо большее, чем доклады о коррупции Всемирного банка или Transparency International, выходящие раз в год.





Исследователи, впрочем, признают, что на результаты может сильно влиять уровень свободы прессы в каждой из стран. Для нивелирования этого фактора они исключили из выборки по каждой стране материалы национальной прессы, а также корректировали полученные значения в соответствии с ежегодными индексами гражданских свобод и свободы прессы Freedom House. Полученные результаты продемонстрировали четкую корреляцию с традиционными индикаторами коррупции — например, с «индексом восприятия коррупции» Transparency International или соответствующими «всемирными индикаторами управления» Всемирного банка.





Исследователи также пришли к выводу, что новости о коррупции негативно отражались на целом ряде макроэкономических показателей, включая стоимость заимствований, обменные ставки, рыночную конъюнктуру, потоки капитала, фискальный баланс и рост экономики. Так, шоковые пики НИК замедляли рост реального ВВП на душу населения примерно на три процентных пункта в двухлетней перспективе. В то же время шоки анти-НИК (то есть активное освещение антикоррупционной борьбы) сами по себе не оказывали заметного влияния на рост экономики, если не подкреплялись реальным институциональным развитием.



