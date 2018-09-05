Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем будет 21-27 градусов.
|
Дожди с грозами прогнозируются синоптиками в Беларуси 6 сентября
05.09.2018 21:37 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем будет 21-27 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)