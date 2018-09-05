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Дожди с грозами прогнозируются синоптиками в Беларуси 6 сентября

05.09.2018 21:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Дожди с грозами прогнозируются синоптиками в Беларуси 6 сентября
Фото из открытых источников

Дожди с грозами прогнозируются синоптиками в Беларуси 6 сентября Климат что надо. Ливней и засух становится больше, а смерчи были всегда
В четверг прогнозируется переменная облачность. Ночью в основном по западу, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем будет 21-27 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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