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Белорусские профсоюзы указали на необоснованный рост цен в магазинах
05.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Представители Федерации профсоюзов Беларуси недовольны ростом цен в стране на многие товары, сообщает корреспондент «МИР 24».
Так, инспекторы обнаружили, что в магазинах необоснованно повысилась стоимость мяса, хлеба и бобовых. К примеру, курица за лето подорожала почти на 18%. Профсоюзы усмотрели в этом финансовые интересы ретейлеров.
«Цены на птицу выросли в соседних государствах, с которыми у нас есть единое экономическое пространство в том числе. И наши производители, как мы предполагаем, подняли их, чтобы получить прибыль. Прибыль – это замечательно, но не за счет населения. На 18% зарплаты людей не поднялись. Мы не раз говорили о том, что рост цен должен соответствовать росту зарплат населения», – говорит заместитель председателя Федерации профсоюзов республики Елена Манкевич.
Под присмотром у белорусских профсоюзов и стоимость школьной формы. В среднем в этом году она обошлась в 300 долларов. По сравнению с прошлым годом рост составил 5%.
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В частности, подорожали мясо, хлеб и бобовые.
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