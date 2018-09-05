Корреспондент и оператор телеканала Tolo News погибли в результате взрывов в Кабуле - СМИ

В результате двойного теракта на западе Кабула в среду погибли корреспондент и оператор телеканала Tolo News, еще четыре журналиста, представляющих другие средства массовой информации, ранены, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию Кабула.

При этом уточняется, что число жертв двух взрывов в афганской столице превысило 20 человек, 70 получили ранения.

Первый взрыв произошел в спортивном клубе "Майванд". Во время соревнований в зал проник террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство. Чуть позже, вблизи спортивного клуба в толпе полицейских и журналистов был взорван заминированный автомобиль.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Примерно в это же время в городе Герат, административном центре одноименной провинции на западе Афганистана, также прогремело два взрыва, сообщили вечером в среду местные СМИ, со ссылкой на власти провинции.

По информации властей, взрывные устройства приведены в действие в центре города, вблизи полицейского поста. По предварительным данным, ранен сотрудник дорожной полиции.

Перед этим в среду утром Главное управление национальной безопасности ИРА сообщило об аресте в Кабуле 11 боевиков террористической сети "Хаккани", крыла радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в России).

Боевики, причастные к террористической деятельности, минированию, убийствам должностных лиц и племенных старейшин, были арестованы в 5-м и 12-м районах города, а также в уездах Баграми и Пагман на окраине афганской столицы, говорилось в заявлении Национального управления безопасности. У арестованных изъяты оружие и боеприпасы, три самодельных взрывных устройства, 300 кг взрывчатых веществ.

Во вторник движение "Талибан" объявило о смерти после нескольких лет болезни главы и основателя сети "Хаккани" Джалалиддина Хаккани.