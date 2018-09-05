Россельхознадзор усилил контроль продукции ещё четырёх предприятий Беларуси из-за нарушений санитарно-ветеринарных требований.

Как сообщает служба, это компания "Брестские традиции", в мясной продукции которых обнаружены остатки кокцидиостатиков (динитрокарбанилида), Житковичское РАЙПО (выявление бактерий группы кишечной палочки в говядине), птицефабрика "Рассвет" (обнаружение остатков кокцидиостатиков (декоквината) в мясе птицы) и компания "Старфуд" (выявление остатков кокцидиостатиков (декоквината и динитрокарбанилида) в готовой продукции из мяса птицы).

Как поясняет Россельхознадзор, кокцидиостатики - это вещества, предназначенные для профилактики и/или лечения кокцидиозов (инфекционное заболевание) у животных. Результатом регулярного употребления человеком продукции с содержанием кокцидиостатиков может стать дисбактериоз, снижение иммунитета, постоянные простуды, аллергические реакции, нарушение работы всех систем организма.