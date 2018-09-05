Белорусский велогонщик Константин Сивцов уличен в применении допинга

Один из лучших белорусских велогонщиков Константин Сивцов уличен в применении допинга. Такую информацию на своем официальном сайте разместила команда "Бахрейн-Мерида", за которую выступал Сивцов в последнее время.

В сообщении сказано, что положительной оказалась допинг-проба, взятая у белоруса 31 июля 2018 года во внесоревновательный период. После подтверждения положительной допинг-пробы К.Сивцов был отстранен от занятий вместе с командой и выступлений за нее. Также руководство клуба объявило, что не намерено продлевать контракт с белорусом на 2019 год.

"Это огромное разочарование для всех нас", - такими словами прокомментировал новость о положительной допинг-пробе белоруса генеральный менеджер клуба Брент Коупленд.

Константин Сивцов –профессиональный белорусский велогонщик, специализирующийся на шоссейных гонках. В своем активе он имеет победы в чемпионате мира среди андеров (U-23), победы в чемпионате Беларуси и высокие места, победы в гонках и попадания в ТОП-10 на этапах в престижных "Тур де Франс" и "Джиро д`Италия".