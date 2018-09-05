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Уникальная технология: как в Беларуси производят искусственные клапаны сердца

05.09.2018 22:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Медицина вне границ. Искусственные клапаны сердца из Беларуси отправились в Казахстан и Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальная технология: как в Беларуси производят искусственные клапаны сердца

Более полтысячи имплантов стали проводниками в здоровую жизнь. В том числе и для детей. В планах наших специалистов расширять поставки жизненно важных протезов в Грузию и Узбекистан. А в нашей стране искусственные клапаны пересадили уже более 10 тысячам белорусов.

Уникальная технология: как в Беларуси производят искусственные клапаны сердца

На этом предприятии буквально принимают все близко к сердцу. По-другому не могут. Больше 20 лет здесь выпускают искусственные клапаны сердца и знают строение главного человеческого органа до мельчайших сосудов. А недавно белорусские импланты буквально нашли путь к сердцу пациентов из Украины и Казахстана.

Уникальная технология: как в Беларуси производят искусственные клапаны сердца

Олег Горецкий, директор завода по производству оборудования:
Наши хирурги проводят мастер-классы в Казахстане, Украине, где учат, как правильно ставить, каждое изделие имеет свои особенности.

Уникальная технология: как в Беларуси производят искусственные клапаны сердца

Искусственный клапан практически полностью создается вручную. Слишком тонкая, почти ювелирная работа. К примеру, корпус протеза должен быть идеально гладким. Любой, даже самый мелкий изъян, может привести к образованию тромба и смерти пациента. Но это, конечно, исключение из правил. Каждое изделие проходит несколько стадий проверки.

Евгений Клецков, начальник производства изделий кардиохирургии:
То, что выбрасывается – это что выходит из нашего сердца за один период срабатывания клапана.

Уникальная технология: как в Беларуси производят искусственные клапаны сердца

На прочность протезы испытывают два искусственных сердца. С помощью таких тренажеров определяют герметичность, пропускную способность клапана и функционирование запирающего элемента. В результате проверки каждый имплант получает специальный паспорт. Без него доступ в операционную закрыт.

Уникальная технология: как в Беларуси производят искусственные клапаны сердца

Ольга Коршун, СТВ:
Вот так выглядит искусственный клапан. Самое главное, чтобы он хорошо закрывался и открывался. Нагрузка на него колоссальная. За минуту качает более 6 литров крови. Кажется, что он такой маленький и хрупкий, даже боишься его сломать, но клапан выполнен из суперпрочных материалов. Титана и углерода.

Уникальная технология: как в Беларуси производят искусственные клапаны сердца

Всю силу этого небольшого изделия на себе испытала Ольга Хомяк. Имплант вживили всего неделю назад, но уже сейчас женщина чувствует себя прилив сил и бодрости.

Уникальная технология: как в Беларуси производят искусственные клапаны сердца

Ольга Хомяк, пациент РНПЦ «Кардиология»:
Надеюсь, что я буду легче ходить общаться, раньше у меня не было сил.

Уникальная технология: как в Беларуси производят искусственные клапаны сердца

Всего в нашей стране механические клапаны пришлись по сердцу более 10 тысячам белорусов. Как правило, большинство таких операций заканчиваются успешно и позволяют пациенту вести обычный образ жизни. Как показывает практика, свои импланты ближе к сердцу.

Уникальная технология: как в Беларуси производят искусственные клапаны сердца

Вадим Шумовец, заведующий отделением РНПЦ «Кардиология»:
По некоторым даже параметрам при сопоставимых размеров клапанов наши имеют лучшие показатели, чем импортные аналоги. Это не на словах, а то, что мы видим каждый день,

Уникальная технология: как в Беларуси производят искусственные клапаны сердца

А тем временем, на предприятии техники совместно с врачами работают над созданием биологического протеза, максимально совместимого с нашим организмом. Его первые испытания проведут уже в 2019 году.

 
 
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Новости Беларуси. Медицина вне границ. Искусственные клапаны сердца из Беларуси отправились в Казахстан и Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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