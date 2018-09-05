Уникальная технология: как в Беларуси производят искусственные клапаны сердца

Новости Беларуси. Медицина вне границ. Искусственные клапаны сердца из Беларуси отправились в Казахстан и Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Более полтысячи имплантов стали проводниками в здоровую жизнь. В том числе и для детей. В планах наших специалистов расширять поставки жизненно важных протезов в Грузию и Узбекистан. А в нашей стране искусственные клапаны пересадили уже более 10 тысячам белорусов.





На этом предприятии буквально принимают все близко к сердцу. По-другому не могут. Больше 20 лет здесь выпускают искусственные клапаны сердца и знают строение главного человеческого органа до мельчайших сосудов. А недавно белорусские импланты буквально нашли путь к сердцу пациентов из Украины и Казахстана.





Олег Горецкий, директор завода по производству оборудования:

Наши хирурги проводят мастер-классы в Казахстане, Украине, где учат, как правильно ставить, каждое изделие имеет свои особенности.





Искусственный клапан практически полностью создается вручную. Слишком тонкая, почти ювелирная работа. К примеру, корпус протеза должен быть идеально гладким. Любой, даже самый мелкий изъян, может привести к образованию тромба и смерти пациента. Но это, конечно, исключение из правил. Каждое изделие проходит несколько стадий проверки.

Евгений Клецков, начальник производства изделий кардиохирургии:

То, что выбрасывается – это что выходит из нашего сердца за один период срабатывания клапана.





На прочность протезы испытывают два искусственных сердца. С помощью таких тренажеров определяют герметичность, пропускную способность клапана и функционирование запирающего элемента. В результате проверки каждый имплант получает специальный паспорт. Без него доступ в операционную закрыт.





Ольга Коршун, СТВ:

Вот так выглядит искусственный клапан. Самое главное, чтобы он хорошо закрывался и открывался. Нагрузка на него колоссальная. За минуту качает более 6 литров крови. Кажется, что он такой маленький и хрупкий, даже боишься его сломать, но клапан выполнен из суперпрочных материалов. Титана и углерода.





Всю силу этого небольшого изделия на себе испытала Ольга Хомяк. Имплант вживили всего неделю назад, но уже сейчас женщина чувствует себя прилив сил и бодрости.





Ольга Хомяк, пациент РНПЦ «Кардиология»:

Надеюсь, что я буду легче ходить общаться, раньше у меня не было сил.





Всего в нашей стране механические клапаны пришлись по сердцу более 10 тысячам белорусов. Как правило, большинство таких операций заканчиваются успешно и позволяют пациенту вести обычный образ жизни. Как показывает практика, свои импланты ближе к сердцу.





Вадим Шумовец, заведующий отделением РНПЦ «Кардиология»:

По некоторым даже параметрам при сопоставимых размеров клапанов наши имеют лучшие показатели, чем импортные аналоги. Это не на словах, а то, что мы видим каждый день,





А тем временем, на предприятии техники совместно с врачами работают над созданием биологического протеза, максимально совместимого с нашим организмом. Его первые испытания проведут уже в 2019 году.