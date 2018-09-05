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Зачем спилили вековую иву на входе в парк Горького?

05.09.2018 23:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дерево это уже несколько лет на контроле специалистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зачем спилили вековую иву на входе в парк Горького?

И момент его вырубки откладывали, как могли. Не так давно под тяжестью кроны здесь обломалась и упала ветка. Чудом никто не пострадал. Поэтому аварийное дерево удалили полностью, чтобы избежать несчастных случаев. В выходные дни парк принимает много посетителей, большинство из них – дети. Любимое многими, но отнюдь не безопасное дерево, под которым многие укрывались от дождя, могло просто рухнуть.

Зачем спилили вековую иву на входе в парк Горького?

Обследование дерева провели представители ботанического сада и экологи района. Выяснилось, что ствол ивы прогнил. Оставить растение на прежнем месте, к сожалению, невозможно. И хотя местные жители крайне расстроены такими переменами, небезопасная плакучая ива теперь точно не станет причиной происшествия.

Подробнее – в видеоматериале

 
 
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Новости Беларуси. Дерево это уже несколько лет на контроле специалистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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