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Лучшее время для прививки. В Минской области началась массовая вакцинация против гриппа
Новости Беларуси. Если хочешь быть здоров. Минская область готовится к массовой вакцинации от гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Осень как раз лучшее время для прививок, когда вируса еще нет. Так достигается максимальный эффект. В регионе уже закуплены препараты производства Российской Федерации, а также стран Евросоюза – в частности, Нидерландов и Франции. Все они уже хорошо зарекомендовали себя в нашей республике. Противопоказаний к вакцинации немного – это обострение хронических заболеваний и непереносимость яичного белка.
Анжела Галинчик, заведующая отделом эпидемиологии ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Специалисты напоминают, что грипп – заболевание, которое больше всего опасно своими осложнениями. Качественная вакцина в свою очередь помогает не заболеть или перенести грипп в более легкой форме.
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Новости Беларуси. Если хочешь быть здоров. Минская область готовится к массовой вакцинации от гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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