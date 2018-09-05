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По Вилейскому водохранилищу могут разрешить кататься на лодках с мотором

05.09.2018 23:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На Вилейском водохранилище планируют разрешить плавание на лодках с моторами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соответствующее решение принял Вилейский райисполком, сейчас оно находится на согласовании в Государственной инспекции по маломерным судам.

По Вилейскому водохранилищу могут разрешить кататься на лодках с мотором

В случае положительного ответа на Вилейке разрешат использовать моторные лодки с мощностью двигателя не более 15 лошадиных сил. Такие ограничения сейчас действуют на Любанском водохранилище, на озерах Нарочь и Селява Крупского района.

 
 
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Новости Беларуси. На Вилейском водохранилище планируют разрешить плавание на лодках с моторами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соответствующее решение...
 
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