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Решить коммунальные проблемы и ситуацию многодетной семьи. Анатолий Исаченко встретился с жителями Стародорожского района
Новости Беларуси. Вопрос к губернатору. Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко встретился с жителями Стародорожского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
По своим делам к главе Минщины пришли 5 человек. Среди актуальных тем: вопросы трудоустройства и коммунальные проблемы. Кроме того, местным властям придется разобраться и с ситуацией, возникшей в многодетной семье. Мать пятерых детей надеется получить орден Матери.
Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Теперь ответственным службам придется усердно поработать, чтобы найти ответы на все вопросы. И уже через две недели некоторые проблемы, которые существовали долгое время, найдут решение.
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Решить коммунальные проблемы и ситуацию многодетной семьи. Анатолий Исаченко встретился с жителями Стародорожского района
Новости Беларуси. Вопрос к губернатору. Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко встретился с жителями Стародорожского района, сообщили в программе...
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