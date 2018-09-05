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Решить коммунальные проблемы и ситуацию многодетной семьи. Анатолий Исаченко встретился с жителями Стародорожского района

05.09.2018 23:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вопрос к губернатору. Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко встретился с жителями Стародорожского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Решить коммунальные проблемы и ситуацию многодетной семьи. Анатолий Исаченко встретился с жителями Стародорожского района

По своим делам к главе Минщины пришли 5 человек. Среди актуальных тем: вопросы трудоустройства и коммунальные проблемы. Кроме того, местным властям придется разобраться и с ситуацией, возникшей в многодетной семье. Мать пятерых детей надеется получить орден Матери.

Решить коммунальные проблемы и ситуацию многодетной семьи. Анатолий Исаченко встретился с жителями Стародорожского района

Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета: 
Я думаю, здесь упущение властей на местном уровне. Мы проведем свое разбирательство, виновные будут привлечены к ответственности. Будем готовить документы на то, чтобы женщина получила орден Матери. Сегодняшний прием несколько отличается от других и люди пришли, в основном, со своими личными проблемами, которые длятся на протяжении многих лет. Придется еще с каждым человеком отдельно разбираться, чем мы сможем помочь в данном случае.
Решить коммунальные проблемы и ситуацию многодетной семьи. Анатолий Исаченко встретился с жителями Стародорожского района

Теперь ответственным службам придется усердно поработать, чтобы найти ответы на все вопросы. И уже через две недели некоторые проблемы, которые существовали долгое время, найдут решение.

 
 
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Новости Беларуси. Вопрос к губернатору. Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко встретился с жителями Стародорожского района, сообщили в программе...
 
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