"Эта информация — фейк". "Юность" требует извинений от "Мальме" за обвинения в краже

Сразу же после публикации этой информации я связался с менеджером команды Кристианом Винбергом. Специально уточнил у него, есть ли у клуба официальные претензии. Он заявил, что нет. При этом Кристиан сказал, что не уполномочен приносить извинения. Хотелось поговорить и с руководством команды, но они сейчас направляются на игру в Минск . Будем разговаривать на месте.





Хочу сказать, что эта информация — фейк. Ни о какой краже не может быть и речи. Стоит понимать, что клубы предоставляют гостевой команде различные расходные материалы. Например, шнурки и шампунь. Мы, со своей стороны, обеспечим этим "Мальме".





Я также удивлен их словами, что мы как-то нехорошо повели себя в гостинице. Только что общался с представителями отеля, в котором мы жили. Они подтвердили, что к нашей команде нет никаких претензий.





Кстати, отель находится через дорогу от арены. Мы были там до раннего утра. Если в клубе обнаружили пропажу вещей, почему не пришли к нам решить вопрос? Почему не обратились в правоохранительные органы? Я лично был с командой во время этого выезда и готов подтвердить, что к нам не было никаких претензий. Арена оборудована видеокамерами. Разве нельзя было с их помощью проверить информацию? Вместо этого какой-то их сотрудник размещает у себя в твиттере эти фотографии с оскорбительными комментариями. Это уровень такой серьезной команды, как "Мальме"?









tut.by. Мы обязательно будем требовать официальных извинений от клуба и будем просить Лигу чемпионов разобраться, корректно ли ведет себя шведский клуб, — сказал Торбин корреспонденту



