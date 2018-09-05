Глава МАРТ заявил, что по итогам года инфляция не превысит 6%

БелТА. Владимир Колтович обратил внимание на отсутствие предпосылок к невыполнению задачи, поставленной указом №469. «Прирост индекса потребительских цен должен быть не более 6%. Это будет выполнено», - заверил он, пишет

Согласно данным Белстата, за январь-июль цены на продукты выросли на 1,9%, на непродовольственные товары – на 2%, а услуги подорожали на 5,5%. Кроме того, с начала года Белстат дважды фиксировал дефляцию, о чем ранее сообщал Телеграф. В мае цены на товары и услуги снизились на 0,3%, в июле – на 0,2%. В целом с начала года темп роста инфляции в Беларуси составил 2,8%.









Владимир Колтович отметил, что они отслеживают 21 позицию по отдельным группам продуктов питания на рынках сопредельных государств. По его словам, в Беларуси цены в среднем на 40% ниже, чем в Литве, на 15% ниже цен в России и на 5% и 7% - в Украине и Польше.



