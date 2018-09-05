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Глава МАРТ заявил, что по итогам года инфляция не превысит 6%

05.09.2018 21:58 — Разное | Партизан  
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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прогнозируют, что инфляция по итогам 2018 года будет не больше 6%. Об этом сегодня заявил министр Владимир Колтович.

Владимир Колтович обратил внимание на отсутствие предпосылок к невыполнению задачи, поставленной указом №469. «Прирост индекса потребительских цен должен быть не более 6%. Это будет выполнено», - заверил он, пишет БелТА.
 
Согласно данным Белстата, за январь-июль цены на продукты выросли на 1,9%, на непродовольственные товары – на 2%, а услуги подорожали на 5,5%. Кроме того, с начала года Белстат дважды фиксировал дефляцию, о чем ранее сообщал Телеграф. В мае цены на товары и услуги снизились на 0,3%, в июле – на 0,2%. В целом с начала года темп роста инфляции в Беларуси составил 2,8%.

 

Владимир Колтович отметил, что они отслеживают 21 позицию по отдельным группам продуктов питания на рынках сопредельных государств. По его словам, в Беларуси цены в среднем на 40% ниже, чем в Литве, на 15% ниже цен в России и на 5% и 7% - в Украине и Польше.


 
 
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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прогнозируют, что инфляция по итогам 2018 года будет не больше 6%. Об этом сегодня заявил министр Владимир...
 
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