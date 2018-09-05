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Минское "Динамо" проиграло второй матч подряд на старте чемпионата КХЛ

05.09.2018 22:33 — Разное | Интерфакс  
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Минское "Динамо" проиграло второй матч на старте чемпионата КХЛ. В Нижнем Новогороде полпред Беларуси уступил местному "Торпедо" – 2:3.

"Динамо", по сути, упустило победу из рук. По ходу матча гости вели в счете 2:0 (отличились Пулккинен и Хенкель), однако позволили соперникам сравнять счет, а после и забросить победную шайбу. Ее автором стал Баранцев.

Двумя днями ранее "Динамо" уступило "Ак Барсу" – 0:2.

В пятницу, 7 сентября, динамовцы в гостях сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком".

 
 
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Минское "Динамо" проиграло второй матч на старте чемпионата КХЛ. В Нижнем Новогороде полпред Беларуси уступил местному "Торпедо" – 2:3. "Динамо", по сути, упустило...
 
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