|
Минское "Динамо" проиграло второй матч подряд на старте чемпионата КХЛ
Минское "Динамо" проиграло второй матч на старте чемпионата КХЛ. В Нижнем Новогороде полпред Беларуси уступил местному "Торпедо" – 2:3.
"Динамо", по сути, упустило победу из рук. По ходу матча гости вели в счете 2:0 (отличились Пулккинен и Хенкель), однако позволили соперникам сравнять счет, а после и забросить победную шайбу. Ее автором стал Баранцев.
Двумя днями ранее "Динамо" уступило "Ак Барсу" – 0:2.
В пятницу, 7 сентября, динамовцы в гостях сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" проиграло второй матч на старте чемпионата КХЛ. В Нижнем Новогороде полпред Беларуси уступил местному "Торпедо" – 2:3. "Динамо", по сути, упустило...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)