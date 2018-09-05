Товары, ввозимые в Беларусь для строительства футбольных манежей, не будут облагаться НДС - указ

Александр Лукашенко подписал распоряжение о налоговых послаблениях для товаров, ввозимых в страну БФФ для строительства футбольных манежей в Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 сентября подписал распоряжение об освобождении от налога на добавленную стоимость товаров, ввозимых на территорию страны Белорусской федерацией футбола для строительства в 2018-2019 годах футбольных манежей в Минске и областных центрах", - говорится в сообщении.

Данный проект реализуется местными исполнительными распорядительными органами, отвечающими за подготовительные работы и обустройство вспомогательных помещений, совместно с федерацией и ее партнерами, которые поставляют воздухоопорные сооружения и футбольные поля с искусственным покрытием.

Строительство манежей в каждом областном центре позволит существенно укрепить футбольную инфраструктуру страны, улучшить условия подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса, отмечают в пресс-службе президента Беларуси.