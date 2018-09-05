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Минский полумарафон принимает заявки от участников до 7 сентября

05.09.2018 23:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Традиционный забег с призовыми в 100 тысяч рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минский полумарафон принимает заявки от участников до 7 сентября

Заявки на участие в Минском полумарафоне, который стартует в воскресенье, принимаются до 7 сентября. Всего ожидается около 35 тысяч участников, в том числе, из-за рубежа. Кстати, в 2018 году изменится трасса забега, увеличится и количество зон активности вдоль дистанции. Призы смогут получить и болельщики, если проявят креатив в своих костюмах и плакатах. Организаторы также выберут самую яркую команду, сплоченную семью и спортивную пару.

 
 
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Новости Беларуси. Традиционный забег с призовыми в 100 тысяч рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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