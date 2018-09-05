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На Партизанском проспекте в аварию попали сразу 5 транспортных средств

05.09.2018 23:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Не рассчитал габариты. 5 сентября на Партизанском проспекте грузовик столкнулся с автобусом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Партизанском проспекте в аварию попали сразу 5 транспортных средств

59-летний водитель двигался в направлении улицы Ротмистрова. Перестраиваясь он зацепил, стоящий на остановке автобус. От удара у грузовика оторвался кузов, который врезался в попутную фуру. Пассажиры благополучно покинули автобус, который получил лишь небольшие повреждения.

В момент аварии в левой полосе столкнулись ещё две легковушки, возможно, водители просто не смогли вовремя сориентироваться. Пострадавших нет, однако, пробка образовалась внушительная. Кстати, выяснилось, что грузовик не проходил техосмотр. Это и могло послужить причиной аварии.

 
 
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Новости Беларуси. Не рассчитал габариты. 5 сентября на Партизанском проспекте грузовик столкнулся с автобусом, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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