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Уникальная технология: как в Беларуси производят искусственные клапаны сердца
Новости Беларуси. Медицина вне границ. Искусственные клапаны сердца из Беларуси отправились в Казахстан и Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более полутысячи имплантов стали проводниками в здоровую жизнь. В том числе и для детей. В планах наших специалистов - расширять поставки жизненно важных протезов в Грузию и Узбекистан. А в нашей стране искусственные клапаны пересадили уже более 10 тысячам белорусов.
На этом предприятии буквально принимают все близко к сердцу. По-другому не могут. Больше 20 лет здесь выпускают искусственные клапаны сердца и знают строение главного человеческого органа до мельчайших сосудов. А недавно белорусские импланты буквально нашли путь к сердцу пациентов из Украины и Казахстана.
Олег Горецкий, директор завода по производству оборудования:
Искусственный клапан практически полностью создается вручную. Слишком тонкая, почти ювелирная работа. К примеру, корпус протеза должен быть идеально гладким. Любой, даже самый мелкий изъян, может привести к образованию тромба и смерти пациента. Но это, конечно, исключение из правил. Каждое изделие проходит несколько стадий проверки.
Евгений Клецков, начальник производства изделий кардиохирургии:
На прочность протезы испытывают два искусственных сердца. С помощью таких тренажеров определяют герметичность, пропускную способность клапана и функционирование запирающего элемента. В результате проверки каждый имплант получает специальный паспорт. Без него доступ в операционную закрыт.
Ольга Коршун, СТВ:
Всю силу этого небольшого изделия на себе испытала Ольга Хомяк. Имплант вживили всего неделю назад, но уже сейчас женщина чувствует прилив сил и бодрости.
Ольга Хомяк, пациент РНПЦ «Кардиология»:
Всего в нашей стране механические клапаны пришлись по сердцу более 10 тысячам белорусов. Как правило, большинство таких операций заканчиваются успешно и позволяют пациенту вести обычный образ жизни. Как показывает практика, свои импланты ближе к сердцу.
Вадим Шумовец, заведующий отделением РНПЦ «Кардиология»:
А тем временем, на предприятии техники совместно с врачами работают над созданием биологического протеза, максимально совместимого с нашим организмом. Его первые испытания проведут уже в 2019 году.
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Новости Беларуси. Медицина вне границ. Искусственные клапаны сердца из Беларуси отправились в Казахстан и Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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