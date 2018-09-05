Гандболисты БГК имени Мешкова выиграли в первом матче SEHA-лиги у македонского клуба «Металлург» из Скопье — 41:29.



Фото: БГК имени Мешкова

БГК им. Мешкова: Мацкевич, Корсак; Ященко (1), Шкуринский (8), Бочко (1), Юринок (1), Потеко (4), Ивич (1), Баранов (2), Разгор (2), Обранович (3), Дорофеев, Сельвесюк (3), Джукич (4/1), Джорджич (7), Куран (4/1).

Металург: Томовски, Даниловски; Ягуриновски (1), Яганьяц (6), Лазаревски (2), Димитриоски (4), Токич (4), Шилегов (4/3), Танкоски (2), Серафимов (2), Додич, Маджовски (2), Матиясич, Арсеновски (2)

Александр Шкуринский, левый полусредний БГК им. Мешкова:

— Начали неплохо игру, повели в счете три мяча. Затем, как мне кажется, немного расслабились. В защите не столь удачно играли. «Металург» стал выпускать седьмого игрока. Нужно было время приспособиться к этому. Дальше уже вернули преимущество. Во втором тайме вышли уже более подготовленными и с другим настроем. Нарастили отрыв в счете, хорошо сыграли в нападении. И в защите во втором тайме уже более-менее справились. Считаю, что получилась хорошая игра.