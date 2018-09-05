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Все больше белорусов едут работать в Польшу, и эта тенденция сохранится

06.09.2018 00:24 — Разное | Ежедневник  
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Все больше белорусов едут работать в Польшу, и эта тенденция сохранится

Если раньше страной номер один для заработков у белорусов была Россия, то в последний год-два вектор предпочтений поменялся: наши граждане все чаще выбирают для работы Польшу. Эксперты считают, в ближайшее время эта тенденция сохранится.

Как отметила в беседе с «Ежедневником» руководитель программы «Ла Страда Беларусь» Елена Нестерук, в последние два года наблюдается изменение миграционных предпочтений белорусов: среди обратившихся большинство тех, кто интересуется выездом на заработки в Польшу. И хотя статистика Департамента по труду и миграции МВД говорит о том, что в лидерах по-прежнему у белорусов остается Россия, количество выезжающих белорусов в Польшу выросло и по официальным данным.

По словам руководителя «Ла Страда», на предпочтения белорусов, выбирающих Польшу для заработка, повлияло введение в соседней стране упрощенного порядка трудоустройства для наших граждан. Кроме этого, сыграл свою роль в данном вопросе и кризис в России. Кто-то просто сменил вектор предпочтений с восточного на западный, заявила Елена Нестерук.

Специалист отметила, что, поскольку немало поляков в поисках лучшей жизни также отправилось на заработки в другие европейские страны, Польша нуждается сегодня в притоке рабочей силы.

«Наиболее востребованы, понятно, рабочие специальности, неквалифицированный труд. Это и работа на заводах, и в сельском хозяйстве, да и в сфере обслуживания», – отметила эксперт.

В свою очередь, она подчеркнула, что белорусы как работники себя хорошо зарекомендовали в соседей стране и поэтому на них есть спрос.

Белорусы продолжат ездить в Польшу

Делая прогноз, Елена Нестерук уверена, что в ближайший год вектор предпочтений белорусских трудовых мигрантов не изменится. С учетом продолжающейся нестабильности в России, польское направление будет оставаться среди белорусов популярным и далее.

Что касаемо того, с какими проблемами чаще всего сталкиваются белорусы за границей, по наблюдениям специалистов «Ла Страда», половину из всех обращений к ним на инфолинию по безопасному выезду и пребыванию за границей 113 составляют нарекания на нарушение трудовых прав.

«И здесь в лидерах две страны – Россия и Польша, – отметила Елена Нестерук. – Проблема нарушения трудовых прав в России стоит давно. Больше стало нареканий и на польских нанимателей. Основная причина поступающих жалоб: это невыплата заработной платы, частичная или полная. Правда, есть и другие нарушения: это и работа больше положенного времени, и несоблюдение условий охраны труда и т.д.».

«Чаще всего ситуация выглядит так: люди выезжают легально, но тот вид документа, который ими подписан, не всегда дает им возможность обратиться за помощью в Трудовую инспекцию, ну и плюс незнание языка и законов. Нередко наши соотечественники подписывают не трудовой договор, а договор подряда, а это уже другие условия и большие сложности для отстаивания своих трудовых прав. А юридическая помощь за рубежом дорогая. Как следствие, многие возвращаются домой так ничего и не предприняв», – добавила она.

О росте трудовой миграции говорить преждевременно

Говоря о проблеме трудовой миграции и ее роста в мире, Елена Нестерук отметила, что сегодня об увеличении белорусов, выезжающих за рубеж с целью заработка, говорить преждевременно.

«И хотя цифры Департамента по труду и миграции МВД показывают рост трудовых мигрантов, я бы, делая выводы, опираться на них не стала. Официальная статистика не свидетельствует о росте или снижении миграции, она говорит лишь о том, сколько людей выезжает через фирмы-лицензиаты. И тот рост статистики Департамента, который мы видим по трудовой миграции, говорит лишь о том, что фирм-лицензиатов на рынке сегодня становится все больше (тем более они востребованы сегодня), следовательно,  больше и тех, кто регистрируется и уезжает через них», – пояснила эксперт.

По ее словам, очень сложно подсчитать то количество людей, которое выезжает с целью заработка. Самый оптимальный способ, считает Нестерук, посмотреть статистику в странах, куда люди едут, найти информацию, сколько приезжает туда белорусов и по каким видам виз.

«И даже в этом случае мы увидим только легальных мигрантов, а ведь есть еще те, кто приезжает нелегально, и таких много, особенно в России, – отметила она. – Да, по некоторым статистическим данным Польши, число белорусов, приезжающих туда на заработки, выросло. Но как понять, это количество выросло за счет новых людей или это часть из России ушла в другое направление?».

Бороться с активным выездом за рубеж не стоит

«В любом случае я бы не стала бороться с ростом трудовой миграции, поскольку борьба предполагает чаще всего какие-то запретные меры. А человек, который хочет уехать, в любом случае найдет путь уехать. И поэтому все это может привести к тому, что люди начнут использовать нелегальные каналы для выезда. Значит, тем самым, мы поставим их только в более уязвимое положение», – сказала эксперт.

Елена Нестерук также обратила внимание на экономический аспект вопроса. Ведь по большей части основная мотивация у выезжающих – улучшение материального положения.

«Так, чаще всего уезжают за рубеж на заработки с тех мест, где есть проблемы с оплатой труда, с оплатой труда молодым специалистам», – отметила она.

«При этом нужно понимать, что люди зарабатывающие деньги там, содержат семью здесь. И это не так плохо. Нередко они потом привозят деньги в Беларусь, вкладывают в бизнес и т.п. В целом, я считаю, образ мигранта не должен быть устрашающим. Ведь и к нам приезжают мигранты, которые работают на нашу экономику», – резюмировала эксперт.

 
 
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Если раньше страной номер один для заработков у белорусов была Россия, то в последний год-два вектор предпочтений поменялся: наши граждане все чаще выбирают для...
 
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