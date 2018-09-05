

Яркий фоторепортаж карнавального шествия в честь 60-летнего юбилея г. Солигорска Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Солигорск ярко и с большим размахом празднует свои главные праздники — 60- ый день рождения и День шахтера. В субботу центральным событием всех торжеств стало небывалое для шахтерской столицы карнавальное шествие. Красочное костюмированное шоу, в котором приняли тысячи людей от мала до велика прошло в центре города.

После выступления роты почетного караула Вооруженных сил РБ на площадь первыми ступили подразделения самого крупного предприятия – ОАО «Беларуськалий». Более, чем креативно, и с большой ответственностью подошли к празднованию своего юбилея и Дня города горняки. Каждое рудоуправление представило одну из стран, куда осуществляет свои поставки белорусский гигант калийной промышленности. Солигорчане и гости города увидели и пагоду с китайскую драконом, индийского слона и танцующих национальные танцы девушек, белых медведей и оленей из Норвегии, а также зажигательных бразилианок в ярких карнавальных костюмах. Еще одним ярким героем шествия стал уже известный символ «Беларуськалия» — крот, тянувший поезд, груженый солигорскими калийными удобрениями.





Вслед за главным предприятием шествовали предприятия строительной отрасли, производители горно-шахтного оборудования, предприятия легкой промышленности и торговли Солигорского региона, представители службы МЧС и РОВД, коллективы учебных и спортивных заведений, творческие коллективы и многие-многие другие. Помимо нескольких тысяч людей была задействована самая различная техника. Порадовало, что в таком серьезном по своей значимости мероприятии приняло участие сотни воспитанников детских садов и учащихся школ города.

Среди почетных гостей, приглашенных на зрелищное мероприятие, были, в том числе, делегации городов-побратимов, прибывшие на наш праздник. Как и у солигорчан, у гостей нашего города остались самые яркие впечатления, самые восторженные отзывы о происходившем действе.









Празднество было продолжено церемонией награждения почетными грамотами Национального собрания Республики Беларусь. Грамоты были вручены МГВМ ПГУ 1 РУ ОАО «Беларуськалий» Александру Мигалене, МГВМ ПГУ Краснослободского рудника 2 РУ ОАО «Беларуськалий» Николаю Мурманцеву, директору КТУП «Рынок Октябрьский Лидии Жуковец, заместителю председателя Солигорского райисполкома Людмиле Цыбуленок. Благодарность председателя Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь были объявлены и.о. главного врача ГУ СЗЦГиЭ Ирине Леушиной, начальнику СМУ ОАО «Стройтрест №3) Владимиру Радкевичу, генеральному директору УПП «Нива» Александру Романовичу. Принял Солигорск поздравления и от городов-побратимов.

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