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За сутки на территории области произошли 4 пожара. Работниками МЧС при ДТП спасен 1 человек

06.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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5 сентября в 09.20 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки  в деревне Яновичи Волковысского района. В результате уничтожена черепичная кровля. Предполагаемая причина пожара – проявление сил природы (грозовой разряд молнии).
 
В 11.17 горел стог  соломы (насыпью, урожай 2018 года, 8х40 метров) в поле ОАО «Агрокомбинат Скидельский» возле деревни Мильковщина Гродненского района. Огнем уничтожено 30 тонн, работниками МЧС и хозяйства спасено 50 тонн соломы. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – проявление сил природы (грозовой разряд молнии).
 
В 15.58 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки  в г.п. Порозово Свислочского района. В результате уничтожена кровля, повреждено перекрытие на площади 18 кв. метров. Предполагаемая причина пожара – проявление сил природы (грозовой разряд молнии).
 
В 16.35 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки  в деревне Шуричи Свислочского района.  Уничтожена кровля, повреждено перекрытие на площади 10 кв. метров. Предполагаемая причина пожара – проявление сил природы (грозовой разряд молнии).
 
ДТП
5 сентября в 13.23 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей Фольксваген Гольф (1999 г.в.) и Ауди А-6 (2002 г.в.) на автотрассе Гродно-Поречье возле деревни Каменная Русота Гродненского района. В результате ДТП пострадали  2 человека. Работниками МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента спасен (деблокирован) пассажир автомобиля Фольксваген Гольф 1973 г.р.  Он с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
 
 
Гродненское ОУМЧС
 
Теги: Гродно
 
 
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