За сутки на территории области произошли 4 пожара. Работниками МЧС при ДТП спасен 1 человек

Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

пожаре хозяйственной постройки в деревне Яновичи Волковысского района. В результате уничтожена черепичная кровля. Предполагаемая причина пожара – проявление сил природы (грозовой разряд молнии). 5 сентября в 09.20 поступило сообщение охозяйственной постройки в деревне Яновичи Волковысского района. В результате уничтожена черепичная кровля. Предполагаемая причина пожара – проявление сил природы (грозовой разряд молнии).

В 11.17 горел стог соломы (насыпью, урожай 2018 года, 8х40 метров) в поле ОАО «Агрокомбинат Скидельский» возле деревни Мильковщина Гродненского района. Огнем уничтожено 30 тонн, работниками МЧС и хозяйства спасено 50 тонн соломы. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – проявление сил природы (грозовой разряд молнии).

В 15.58 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в г.п. Порозово Свислочского района. В результате уничтожена кровля, повреждено перекрытие на площади 18 кв. метров. Предполагаемая причина пожара – проявление сил природы (грозовой разряд молнии).

В 16.35 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в деревне Шуричи Свислочского района. Уничтожена кровля, повреждено перекрытие на площади 10 кв. метров. Предполагаемая причина пожара – проявление сил природы (грозовой разряд молнии).

ДТП

5 сентября в 13.23 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей Фольксваген Гольф (1999 г.в.) и Ауди А-6 (2002 г.в.) на автотрассе Гродно-Поречье возле деревни Каменная Русота Гродненского района. В результате ДТП пострадали 2 человека. Работниками МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента спасен (деблокирован) пассажир автомобиля Фольксваген Гольф 1973 г.р. Он с травмами различной степени тяжести госпитализирован.