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Роналду появился на тренировке "Ювентуса" с синяком под глазом
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принимал участие в тренировке туринской команды с другими футболистами, которые не отправились в расположение национальных сборных.
В фотоотчете с тренировки на официальном сайте клуба на снимках с Роналду можно заметить, что у португальского футболиста синяк под левым глазом.
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принимал участие в тренировке туринской команды с другими футболистами, которые не отправились в расположение...
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