В Нигерии заживо сожгли христианского священника с семьей

Боевики из племени фулани (фульбе) зверски расправились со священником Адаму Гуанг Уримом, его женой и тремя его детьми, сообщает dailypost.ng.





Храм, в котором служил погибший священник, принадлежаи Апостольской Церкви Христа и находится в селе Абононг в районе Форон.





Семья священника пыталась спрятаться в собственном доме во время нападения боевиков, но те сожгли его вместе с людьми.





По данным Петера Гьенденга, члена парламента от этого округа, во время нападения погибло еще не менее трех жителей селения.





Большой отряд вооруженных исламистов ворвался в селение на рассвете и окружил дом священника. Блокировав все выходы из дома, боевики, по его словам, подожгли дом и служебные постройки и ждали, пока строения прогорят, чтобы никто не мог спастись из огня. Боевики расстреляли еще и соседку священника.





Прихожане и родственники похоронили останки священника и его родных в братской могиле.





Этим летом исламисты племени фулани убили 120 христиан, расходившихся по домам после погребения одного из отцов-основателей Апостольской Церкви Христа в штате Плато.





Лидеры церкви и государства обращаются с тех пор к ООН и международному сообществу с призывами о вмешательстве, прося помочь оградить беззащитные христианские общины от насилий, разорения и убийств.







