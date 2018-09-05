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В Нигерии заживо сожгли христианского священника с семьей

06.09.2018 07:34 — Разное | Партизан  
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В Нигерии в округе Баркин Лади штата Плато 27 августа исламские боевики заживо сожгли христианского священника с женой и 3 детьми в ходе напаления на селение, в котором было убито еще 3 человека и 95 домов сожжено.

Боевики из племени фулани (фульбе) зверски расправились со священником Адаму Гуанг Уримом, его женой и тремя его детьми, сообщает dailypost.ng.

Храм, в котором служил погибший священник, принадлежаи Апостольской Церкви Христа и находится в селе Абононг в районе Форон.

Семья священника пыталась спрятаться в собственном доме во время нападения боевиков, но те сожгли его вместе с людьми.

По данным Петера Гьенденга, члена парламента от этого округа, во время нападения погибло еще не менее трех жителей селения.

Большой отряд вооруженных исламистов ворвался в селение на рассвете и окружил дом священника. Блокировав все выходы из дома, боевики, по его словам, подожгли дом и служебные постройки и ждали, пока строения прогорят, чтобы никто не мог спастись из огня. Боевики расстреляли еще и соседку священника.

Прихожане и родственники похоронили останки священника и его родных в братской могиле.

Этим летом исламисты племени фулани убили 120 христиан, расходившихся по домам после погребения одного из отцов-основателей Апостольской Церкви Христа в штате Плато.

Лидеры церкви и государства обращаются с тех пор к ООН и международному сообществу с призывами о вмешательстве, прося помочь оградить беззащитные христианские общины от насилий, разорения и убийств.



 
 
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В Нигерии в округе Баркин Лади штата Плато 27 августа исламские боевики заживо сожгли христианского священника с женой и 3 детьми в ходе напаления на селение, в...
 
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