На борту прилетевшего во Францию самолета заподозрили вспышку холеры

Отмечено, что восьмилетний ребенок был доставлен в больницу для проверки, в течение полета у нее были рвота и диарея. Еще один ребенок и взрослый остались на борту самолета. Остальные пассажиры рейса ждали решения власти на стоянке самолета. В результате их отправили в медучреждение на проверку.





Как сообщается, в Алжире в августе была зафиксирована самая большая вспышка холеры за последние 22 года. В частности, к востоку от столицы в городе Буфарик заболели около 50 человек, двое погибли.





Кроме того, в среду, 5 сентября, в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке самолет авиакомпании Emirates, который прилетел из Дубая, был отправлен на карантин вместе со всеми пассажирами. На борту было около 500 пассажиров, на ухудшение самочувствия пожаловались 100 человек. Emirates официально подтвердила, что на борту находятся десять больных. Позже сообщалось о 18 заболевших.