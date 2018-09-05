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Круассаны и вино. Как 70-летней британке удается сохранять модельную фигуру

06.09.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Британка Норма Уильямс в 70 лет сохраняет форму, которой хотят добиться многие двадцатилетние, и при этом живет полной жизнью, никогда не отказывая себе в круассанах и красном вине — пишет Daily Mail.


Норма живет в Италии и говорит, что сейчас находится в своей лучшей, как моральной, так и физической, форме. Женщина продолжает работать — у нее собственный бизнес, который связан с арендой жилья — и много занимается спортом. Занятия у Нормы 7 раз в неделю, а чтобы спорт не надоедал, она часто меняет вид активности. Сейчас увлечена зумбой и уделяет ей много времени. Есть и то, что Норма не меняет в своем графике: обязательные тренировки в зале с личным тренером два раза в неделю.


Норме нравится гулять пешком, и она отмечает: если ее идеальный вес в 60,5 кг начинает увеличиваться — она не просто прогуливается, а поднимается в горы.


Питание у Нормы не аскетичное, а вполне себе вкусное. В качестве завтрака — двойной капучино и большой круассан с медом. Второй завтрак: банан, апельсин и любой сезонный фрукт. Ужин: куриная грудка с морковью, брокколи, зеленой фасолью, грибами и оливковым маслом. Второй вариант ужина — макароны твердых сортов с овощами.


Наверное, вы заметили, что в этом списке нет обеда. Все верно: его Норма пропускает. Зато позволяет себе всякие вкусности после ужина: соленое печенье, сушеную клюкву, крекеры с шоколадом, греческий йогурт с «огромной ложкой меда» и грецкими орехами. 


Помимо этого, по вечерам она любит выпить красного вина — признается, что может справиться с целой бутылкой.


Режим питания Нормы не совсем совпадает с традиционными рекомендациями диетологов, да и она сама считает, что секрет ее молодости — в том, что она умеет наслаждаться жизнью. Именно это, по ее мнению, и делает людей красивыми.

 
 
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Британка Норма Уильямс в 70 лет сохраняет форму, которой хотят добиться многие двадцатилетние, и при этом живет полной жизнью, никогда не отказывая себе в...
 
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