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Минское «Динамо» проиграло второй матч подряд в «регулярке» КХЛ

06.09.2018 07:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Минское «Динамо» проиграло второй матч подряд в «регулярке» КХЛ
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

«Динамо», игравшее в гостях, открыло счет уже на 9-й минуте – отличился Теему Пулккинен. К 29-й минуте гости вели уже с преимуществом в два балла благодаря голу Хенкеля. Однако удержать лидерство в матче «Динамо» не удалось. Еще до конца второго периода «Торпедо» сравняло счет, а на старте третьей двадцатиминутки и вовсе вышло вперед, реализовав большинство. Несмотря на все старания минчан, перевести игру в овертайм они не сумели. 

Минское «Динамо» проиграло второй матч подряд в «регулярке» КХЛ Минское «Динамо» уступило в первом матче сезона КХЛ «Ак Барсу»

- Поздравляю «Торпедо» с набранными очками. Это был очень хороший, упорный матч. Повели в счете, создали много моментов, нанесли 40 бросков. Но победить не удалось. Надо отдать должное «Торпедо» за решающий гол в третьем периоде. Хозяева переломили ход матча, а мы не смогли удержать перевес. Необходимо продолжать работу и искать пути к успеху. Сегодня сыграли лучше, создали больше моментов, но ждем большей продуктивности в атаке, - прокомментировал результат главный тренер «Динамо» Горди ДУАЙЕР. Слова наставника приводит официальный сайт клуба.

В текущем сезоне КХЛ минчане проиграли два матча из двух. У команды ноль очков. Следующую игру подопечные Дуайера проведут 7 сентября на выезде против нижнекамского «Нефтехимика».

 
Теги: Минск
 
 
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В матче с нижегородским «Торпедо» «зубры» вели со счетом 2:0, но в итоге уступили – 2:3.
 
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