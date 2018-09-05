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Разыскиваются родственники лётчика Трифонова, в армию он призывался в 1939 Жлобинским РВК

06.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Разыскиваются родственники лётчика Трифонова, в армию он призывался в 1939 Жлобинским РВК

Разыскиваются родственники лётчика, лейтенанта Михаила Мартыновича ТРИФОНОВА, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Лейтенант Михаил Трифонов, будучи стрелком пикирующего бомбардировщика Пе-2 608-го ближнего бомбардировочного полка, не вернулся с боевого задания 12 августа 1942 года. Его останки обнаружены поисковым отрядом «Икар»

 Мурманской области. Известно, что в армию лётчик призывался Жлобинским РВК в 1939 году. Его мать, Секлетея Исаевна Трифонова, проживала в г. Вилейка по ул. Октябрьская, 25.

Просьба, обращаться в Жлобинский райвоенкомат. Тел.: 8-02334-2-71-75.  

Александр ГУДКОВ.

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Разыскиваются родственники лётчика, лейтенанта Михаила Мартыновича ТРИФОНОВА, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Лейтенант Михаил...
 
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