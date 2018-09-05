Фальшивомонетничество: преступление и наказание

История чеканки монет и печатания банкнот — это всемирная история борьбы с подделками. Извечное противостояние государства и фальшивомонетчиков вот уже на протяжении нескольких тысяч лет заставляет правительственные структуры постоянно заботиться о развитии печатного производства и внедрять самые современные технологии.

В Республики Беларусь уголовная ответственность за изготовление, хранение с целью сбыта либо сбыт подделок предусмотрена статьей 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишения свободы от 2 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации. К уголовной ответственности привлекаются лица, достигшие к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. Так, к примеру, в Несвижским РОВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 221 по факту сбыта в деревне Затурье фальшивой купюру номиналом 50 тыс. рублей. Установлено, что ее и еще 15 аналогичных денежных купюр с использованием компьютерной техники изготовили четверо несовершеннолетних жителя указанной деревни, учащиеся Сейловичской средней школы.

Сотрудникам милиции удается разоблачать всех доморощенных фальшивомонетчиков. Ежегодно в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями республики задерживается около 20 преступных групп, которые занимаются их изготовлением и сбытом. Рост преступности среди молодежи, в том числе изготовление поддельных денег, связаны со стремлением к быстрой наживе. Имея дорогостоящее оборудование и желание быстрого обогащения молодые люди, не думая о последствиях, запускают домашнее производство по изготовлению фальшивых денег. В большинстве своем подростки размышляют так: вот я напечатаю несколько купюр, и все! Но выйти из порочного круга удается немногим. А мысли о том, что за это «искусство» предусмотрена уголовная ответственности и преступление данной категории относится к тяжким, их не посещают.



Максимальный срок за фальшивомонетничество — 15 лет лишения свободы, но каждому «подпольному печатнику» кажется, что его это не коснется.

Большая часть поддельных денежных знаков Национального банка Республики Беларусь принята к оплате кассирами организаций торговли, осуществляющими прием наличных денег от граждан, в связи с чем, лицам организаций торговли и иных субъектов хозяйствования всех форм собственности, которые осуществляют прием наличных денег от граждан, необходимо усвоить, что в настоящее время вступили в силу изменения в Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь №4 от 17.01.2008г. «Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь». Пункт 23 настоящей Инструкции изложен в следующей редакции: «при приеме наличных денег юридические лица, подразделения, индивидуальные предприниматели обязаны проверять их подлинность и платежность, руководствуясь при этом нормативно-правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, справочными и информационными материалами, поступившими из достоверных источников». Т.е. проверка подлинности денежного билета, предъявленного в виде расчета, это обязанность лица, принимающего от граждан наличные денежные средства, и при не выполнении данных требований будут приниматься меры реагирования.

Отличительные признаки поддельных банкнот:

Отсутствие или имитация водяного знака на купонном поле.

2.Отсутствие или имитация защитной нити с микротекстом «НБРБ» и цветных волокон в толще бумаги.

3.Отсутствие рельефности, изображения нечеткие, более светлых оттенков.

Отсутствие скрытого изображения. Бумага мягче подлинной. Под воздействием воды изображение размывается.

В связи с тем, что Могилевская область по своему географическому положению граничит с территорией Российской Федерации, множество граждан выезжают в указанное государство, а так же иные страны на заработки, за приобретением товарно-материальных ценностей, и иными целями, откуда привозят с собой иностранную валюту. В большинстве случаев граждане не предпринимают никаких мер для самостоятельного определения подлинности полученной ими иностранной валюты, которая в дальнейшем поступает на территорию Республики Беларусь и изымается из оборота при предъявлении в финансовые учреждения. В массиве поддельной иностранной валюты, превалируют рубли Центрального банка Российской Федерации и доллары США, номиналом 1000 рублей и 100 долларов соответственно.

В связи с чем, отдел внутренних дел Костюковичского райисполкома просит проявлять бдительность при осуществлении операций с наличными деньгами, так как основная масса фальшивых банкнот сбывается на рынках, в магазинах, а также при совершении незаконных сделок с иностранной валютой. Поэтому покупайте иностранную валюту в банковских учреждениях и рассчитывайтесь за товар только белорусскими рублями.

Как определить подлинность денежного билета?

Как говорят в одной из зарубежных стран, каждый гражданин должен знать свои деньги. У нас, к сожалению, граждане не обращают внимания на наши рубли, чем проявляют со своей стороны беспечность. Необходимо четко знать, что не только отсутствие водяного знака является отличительным признаком банкноты. Но и то, что для подделки обычно:

— используется обычная бумага,

— изображение под воздействием воды размывается,

— отсутствует скрытое изображение,

— метка для людей с ослабленным зрением не воспринимается на ощупь,

— на линии сгиба купюры появляется белая полоса вследствие осыпания краски.

Что же делать, если подделка оказалась все-таки в руках?

У каждого из нас есть вероятность оказаться обладателем фальшивых денег: при продаже бытовой техники, мобильных телефонов и других ценных вещей. Иногда такие деньги получают в качестве подарка. Нередко фальшивые деньги наши сограждане привозят из заграничных заработков и потом с чистой совестью идут с ними в пункты обмена валют, где, кстати, выявляется 85% подделок. Поскольку валютные расчеты между гражданами запрещены, то потерпевшие опасаются заявлять в милицию о сделке с мошенниками. Объясняется это незнанием гражданами особенностей административного законодательства, в соответствии с которым правонарушением считается завершенная сделка. А значит, только в том случае, если лицо получило настоящие деньги за свой товар. Если в руках фальшивки, то продавец признается жертвой мошенничества.

Поэтому в целях не только экономической, но и личной безопасности, лучше не участвовать в сомнительных сделках. Если же вы, ваши родители или друзья получили поддельные деньги, не бойтесь обращаться в милицию. Все равно эта купюра для Вас потеряна, поскольку фальшивые деньги изымаются из оборота без компенсаций, а Ваша помощь может стать очень полезной в поимке фальшивомонетчика. И ни в коем случае не пытайтесь сбыть купюру, иначе вы уже будете привлечены к ответственности. Поскольку это деяние уже расценивается как преступление, а в отношении Вас будет проведен весь комплекс следственных действий. А для снижения риска получения фальшивки, валюту всегда следует покупать в пунктах обмена, но ни в коем случае не у «менял».

О действиях лиц, осуществляющих прием наличных денег, в случае предъявления к расчету или обмена банкнот, вызывающих сомнение в подлинности:

— Не терять самообладания.

— Приостановить под благовидным предлогом (отсутствие разменных денег, и др.) операцию и предложить клиенту подождать несколько минут.

— Ни в коем случае не сообщать клиенту, что предъявленная банкнота вызывает сомнение в её подлинности. Не возвращать банкноту клиенту.

— Поставить в известность руководство через имеющиеся каналы экстренной связи (последние дублируют сообщение в территориальные органы внутренних дел).

— Запомнить приметы «клиента» и его сопровождающих (рост, телосложение, цвет глаз, волос, особенности прически, одежду, походку, тембр голоса, наличие акцента, шрамов, татуировок и т.д.).

— Запомнить цвет, марку автомашины, её государственный номер, наличие дополнительных приспособлений, повреждения и т.д., если клиент приехал на машине.

— По возможности записать фамилии лиц, ставших очевидцами, если клиента задержать не удалось.

Владислав КРАВЧЕНКО,

старший оперуполномоченный ГБЭП КМ Костюковичского РОВД.