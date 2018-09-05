ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фальшивомонетничество: преступление и наказание

06.09.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
Размер текста:
A
A
A

История чеканки монет и печатания банкнот — это всемирная история борьбы с подделками. Извечное противостояние государства и фальшивомонетчиков вот уже на протяжении нескольких тысяч лет заставляет правительственные структуры постоянно заботиться о развитии печатного производства и внедрять самые современные технологии.

В Республики Беларусь уголовная ответственность за изготовление, хранение с целью сбыта либо сбыт подделок предусмотрена статьей 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишения свободы от 2 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации. К уголовной ответственности привлекаются лица, достигшие к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. Так, к примеру, в Несвижским РОВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 221 по факту сбыта в деревне Затурье фальшивой купюру номиналом 50 тыс. рублей. Установлено, что ее и еще 15 аналогичных денежных купюр с использованием компьютерной техники изготовили четверо несовершеннолетних жителя указанной деревни, учащиеся Сейловичской средней школы.

Сотрудникам милиции удается разоблачать всех доморощенных фальшивомонетчиков. Ежегодно в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями республики задерживается около 20 преступных групп, которые занимаются их изготовлением и сбытом. Рост преступности среди молодежи, в том числе изготовление поддельных денег, связаны со стремлением к быстрой наживе. Имея дорогостоящее оборудование и желание быстрого обогащения молодые люди, не думая о последствиях, запускают домашнее производство по изготовлению фальшивых денег. В большинстве своем подростки размышляют так: вот я напечатаю несколько купюр, и все! Но выйти из порочного круга удается немногим. А мысли о том, что за это «искусство» предусмотрена уголовная ответственности и преступление данной категории относится к тяжким, их не посещают.Фальшивомонетничество: преступление и наказание

Максимальный срок за фальшивомонетничество — 15 лет лишения свободы, но каждому «подпольному печатнику» кажется, что его это не коснется.

Большая часть поддельных денежных знаков Национального банка Республики Беларусь принята к оплате кассирами организаций торговли, осуществляющими прием наличных денег от граждан, в связи с чем, лицам организаций торговли и иных субъектов хозяйствования всех форм собственности, которые осуществляют прием наличных денег от граждан, необходимо усвоить, что в настоящее время вступили в силу изменения в Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь №4 от 17.01.2008г. «Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь». Пункт 23 настоящей Инструкции изложен в следующей редакции: «при приеме наличных денег юридические лица, подразделения, индивидуальные предприниматели обязаны проверять их подлинность и платежность, руководствуясь при этом нормативно-правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, справочными и информационными материалами, поступившими из достоверных источников». Т.е. проверка подлинности денежного билета, предъявленного в виде расчета, это обязанность лица, принимающего от граждан наличные денежные средства, и при не выполнении данных требований будут приниматься меры реагирования.

Отличительные признаки поддельных банкнот:

  1. Отсутствие или имитация водяного знака на купонном поле.

2.Отсутствие или имитация защитной нити с микротекстом «НБРБ» и цветных волокон в толще бумаги.

3.Отсутствие рельефности, изображения нечеткие, более светлых оттенков.

  1. Отсутствие скрытого изображения.
  2. Бумага мягче подлинной.
  3. Под воздействием воды изображение размывается.

В связи с тем, что Могилевская область по своему географическому положению граничит с территорией Российской Федерации, множество граждан выезжают в указанное государство, а так же иные страны на заработки, за приобретением товарно-материальных ценностей, и иными целями, откуда привозят с собой иностранную валюту. В большинстве случаев граждане не предпринимают никаких мер для самостоятельного определения подлинности полученной ими иностранной валюты, которая в дальнейшем поступает на территорию Республики Беларусь и изымается из оборота при предъявлении в финансовые учреждения. В массиве поддельной иностранной валюты, превалируют рубли Центрального банка Российской Федерации и доллары США, номиналом 1000 рублей и 100 долларов соответственно.

В связи с чем, отдел внутренних дел Костюковичского райисполкома просит проявлять бдительность при осуществлении операций с наличными деньгами, так как основная масса фальшивых банкнот сбывается на рынках, в магазинах, а также при совершении незаконных сделок с иностранной валютой. Поэтому покупайте иностранную валюту в банковских учреждениях и рассчитывайтесь за товар только белорусскими рублями.

Как определить подлинность денежного билета?

Как говорят в одной из зарубежных стран, каждый гражданин должен знать свои деньги. У нас, к сожалению, граждане не обращают внимания на наши рубли, чем проявляют со своей стороны беспечность. Необходимо четко знать, что не только отсутствие водяного знака является отличительным признаком банкноты. Но и то, что для подделки обычно:

— используется обычная бумага,

— изображение под воздействием воды размывается,

— отсутствует скрытое изображение,

— метка для людей с ослабленным зрением не воспринимается на ощупь,

— на линии сгиба купюры появляется белая полоса вследствие осыпания краски.

Что же делать, если подделка оказалась все-таки в руках?

У каждого из нас есть вероятность оказаться обладателем фальшивых денег: при продаже бытовой техники, мобильных телефонов и других ценных вещей. Иногда такие деньги получают в качестве подарка. Нередко фальшивые деньги наши сограждане привозят из заграничных заработков и потом с чистой совестью идут с ними в пункты обмена валют, где, кстати, выявляется 85% подделок. Поскольку валютные расчеты между гражданами запрещены, то потерпевшие опасаются заявлять в милицию о сделке с мошенниками. Объясняется это незнанием гражданами особенностей административного законодательства, в соответствии с которым правонарушением считается завершенная сделка. А значит, только в том случае, если лицо получило настоящие деньги за свой товар. Если в руках фальшивки, то продавец признается жертвой мошенничества.

Поэтому в целях не только экономической, но и личной безопасности, лучше не участвовать в сомнительных сделках. Если же вы, ваши родители или друзья получили поддельные деньги, не бойтесь обращаться в милицию. Все равно эта купюра для Вас потеряна, поскольку фальшивые деньги изымаются из оборота без компенсаций, а Ваша помощь может стать очень полезной в поимке фальшивомонетчика. И ни в коем случае не пытайтесь сбыть купюру, иначе вы уже будете привлечены к ответственности. Поскольку это деяние уже расценивается как преступление, а в отношении Вас будет проведен весь комплекс следственных действий. А для снижения риска получения фальшивки, валюту всегда следует покупать в пунктах обмена, но ни в коем случае не у «менял».

О действиях лиц, осуществляющих прием наличных денег, в случае предъявления к расчету или обмена банкнот, вызывающих сомнение в подлинности:

— Не терять самообладания.

— Приостановить под благовидным предлогом (отсутствие разменных денег, и др.) операцию и предложить клиенту подождать несколько минут.

— Ни в коем случае не сообщать клиенту, что предъявленная банкнота вызывает сомнение в её подлинности. Не возвращать банкноту клиенту.

— Поставить в известность руководство через имеющиеся каналы экстренной связи (последние дублируют сообщение в территориальные органы внутренних дел).

— Запомнить приметы «клиента» и его сопровождающих (рост, телосложение, цвет глаз, волос, особенности прически, одежду, походку, тембр голоса, наличие акцента, шрамов, татуировок и т.д.).

— Запомнить цвет, марку автомашины, её государственный номер, наличие дополнительных приспособлений, повреждения и т.д., если клиент приехал на машине.

— По возможности записать фамилии лиц, ставших очевидцами, если клиента задержать не удалось.

Владислав КРАВЧЕНКО,

старший оперуполномоченный ГБЭП КМ Костюковичского РОВД.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История чеканки монет и печатания банкнот — это всемирная история борьбы с подделками. Извечное противостояние государства и фальшивомонетчиков вот уже
 
Новости дня
Новости разные
 
One more fire
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Заря над Неманам
Свислочская газета
Soligorsk News
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика