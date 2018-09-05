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В Калуге стартовал выпуск обновленных кроссоверов Mitsubishi Outlander
Российское представительство Mitsubishi официально объявило о запуске производства
Передняя часть кроссовера оформлена в соответствии с нынешней концепцией дизайна бренда Dynamic Shield с измененной радиаторной решеткой, новыми бамперами, а также новым оформлением светодиодных ходовых огней и дизайном колесных дисков.
Из изменений в интерьере Outlander — сиденья с новым профилем и улучшенной боковой поддержкой, USB-разъемы и ниша под мелочевку на передней панели, у полноприводных версий имеются дополнительные воздуховоды для задних пассажиров и электронный стояночный тормоз. Обещаны улучшенная шумоизоляция и перенастроенная подвеска.
Силовые агрегаты для рынка ТС остались прежними — это бензиновые двигатели объемом 2 л (146 лошадиных сил) и 2,4 л (167 сил) в паре с вариатором.
К российским дилерам первые обновленные Outlander начнут поступать уже в сентябре. Стоимость в Mitsubishi озвучат на следующей неделе.
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К российским дилерам первые обновленные Outlander начнут поступать уже в сентябре. Стоимость в Mitsubishi озвучат на следующей неделе.
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