В Калуге стартовал выпуск обновленных кроссоверов Mitsubishi Outlander

Российское представительство Mitsubishi официально объявило о запуске производства обновленного Outlander на заводе в Калуге.





Передняя часть кроссовера оформлена в соответствии с нынешней концепцией дизайна бренда Dynamic Shield с измененной радиаторной решеткой, новыми бамперами, а также новым оформлением светодиодных ходовых огней и дизайном колесных дисков.





Из изменений в интерьере Outlander — сиденья с новым профилем и улучшенной боковой поддержкой, USB-разъемы и ниша под мелочевку на передней панели, у полноприводных версий имеются дополнительные воздуховоды для задних пассажиров и электронный стояночный тормоз. Обещаны улучшенная шумоизоляция и перенастроенная подвеска.





Силовые агрегаты для рынка ТС остались прежними — это бензиновые двигатели объемом 2 л (146 лошадиных сил) и 2,4 л (167 сил) в паре с вариатором.

К российским дилерам первые обновленные Outlander начнут поступать уже в сентябре. Стоимость в Mitsubishi озвучат на следующей неделе.