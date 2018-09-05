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Больше 200 км пешком, сбитые ноги и духовные открытия. Как белоруска прошла паломнический путь Камино

06.09.2018 08:39 — Разное | Tut.by  
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В северной Испании есть популярная паломническая дорога Камино. Верующие приезжают сюда, чтобы пройти путь святого апостола Иакова, а туристы — полюбоваться природными красотами. Минчанка Ольга Чиж этой весной вместе с друзьями прошла один из вариантов знаменитого маршрута. За 12 дней девушка преодолела 259 километров и решила поделиться впечатлениями, а также дать пару советов тем, кто решится на такой поход.


«Увидела горы и поняла: это оно!»

— У меня родители — водники, поэтому я с раннего детства ходила на байдарках по речкам-озерам Беларуси и России. Три недели спать в палатке на кочках, без ванны и душа, питаться кашей, бутербродами с салом и луком — этим меня не удивить. Пешие походы устраивала на один-два дня, в прошлом году, к примеру, взошла с пятой станции на вершину горы Фудзи.

Про Камино узнала довольно давно, но только зимой решила: «Еду при любых условиях в этом году!». Путь позвал меня, я это так ощущаю.


Зайдя на сайт, вы можете узнать о более 20 различных маршрутах, которые считаются вариациями Камино: Примитиво, Французский, Португальский, Северный, Английский. Наше путешествие было ограничено по дням (всего 12 ходовых), и душа просила природных красот, таких, которые бы впечатляли. И вот, когда увидела горы в Лас Медулас — древние рудники золота — в голове щелкнуло: «Это оно!». Поэтому выбор пал на Зимний Камино, который пока мало кто выбирает для прохождения, и даже местные не всегда знают о его существовании.

На практике оказалось, что смотровые площадки находятся не совсем по пути, пришлось преодолевать больше запланированного, но огненные горы-скалы мы увидели в солнечный день, и они ох как того стоили!


«Без специального паспорта ты обычный пешеход»

Первое правило паломника — получи специальный паспорт, так как без него ты просто пешеход! Изначально мы вычитали, что печати в этом паспорте надо ставить минимум дважды в день: в отелях, хостелах, кафе, барах, инфоцентрах — и тогда в конце пути получаешь сертификат на латыни.

Смотрю сейчас на печати и понимаю, что, судя по посещенным местам, поездка больше напоминает гастро- или даже бар-тур: Café-barRonda, Barbamboo, CantinaOPeto, RestauranteRosende…

Поставить одну печать в день всегда просто благодаря ночевке в отеле. А вот получить вторую на Зимнем Камино — это целый квест! 95% костелов, которые мы проходили, оказались закрытыми. Пара дней пришлась на совсем глухие места, когда, выйдя из стартовой точки и дойдя до финальной, ты не проходишь ни открытой церкви, ни места для перекуса — с печатями совсем туго.


Когда заполняешь свои данные для получения сертификата, отдельной графой идет: «Ваша причина пройти Камино». И три варианта ответа — религиозная, духовная, туризм. Пробежав взглядом по галочкам отвечавших до меня, была удивлена: минимум процентов 60 выбрали первый пункт.

Чтобы окунуться в атмосферу Камино, советую посмотреть фильм «Путь». Неспешный, задумчивый, о поступках и мыслях людей, когда они оторваны от семьи, работы, рутинных забот.

«Шагать под кукареканье петуха — это же в кайф»

Вусмерть уставшие ноги, честно заработанные мозоли, многочисленные подъемы-спуски, слишком часто встречающаяся заасфальтированная дорога — это все теневая сторона пути, но есть и другая, ради которой люди со всего мира приезжают сюда каждый год.


Местные часто желали нам «Buen Сamino!», что значит «хорошего Камино», зная, что совсем не просто решиться на это и дойти до конца. Каждый раз говорили очень искренне, улыбаясь, вкладывая в эти слова теплоту — она меня согревала!

Из достопримечательностей на нашем маршруте были города Сантьяго-де-Компостела (именно сюда стекались паломники со всей Европы еще со времен Средневековья) и Понферрада, где находится живописный замок на холме. А еще много гор, виноградников, пастбищ — такие «неприглаженные», нетуристические места, в которых чувствуется испанский дух.


Выйти рано утром, увидеть городок в молочном тумане и шагать под кукареканье петуха — это же в кайф! Или пройти деревушки в стиле «испанский арт-хаус», где старые облезлые дома, забитые двери, покосившиеся крыши сияют на жгучем солнце — да такое раньше могла видеть только в старых фильмах! А вот старенький барчик, в котором сидят только местные и разговаривают на испанском.

К слову, испанского у нас никто не знал. Спасал разговорник и словарь на телефоне. Старались складывать перевод нескольких слов, игнорируя грамматику, — но основную идею мы всегда доносили, как хотелось бы верить. Быстро запомнили «трес тес» (три чая), «комида» (еда), «вИно» и «грасиас».


«40 минут до стоянки. Ноги, держитесь»

Идешь по холмам, смотришь на голубое небо, ветряки шуршат, как колесо обозрения, а когда вечером ноги совсем не идут — падаешь в кафе. Все просто — в теории. На практике, когда только половина пути за день пройдена, а ты уже уставший, мозг прокручивает: «40 минут до стоянки. Ноги, держитесь». То есть думать о высоком не получалось: есть силы — любуешься красотами, болтаешь по дороге с ребятами из своей компании, нет сил — концентрируешься на том, как все-таки дойти.

Но для меня это стало отличной перезагрузкой: на работе весь день приходится работать умственно, принимать решения и быстро реагировать. На Камино же ты по большей части отключаешь голову, так как маршрут отмечен специальными табличками.


Первых паломников мы встретили день на четвертый или пятый — это была пара из ЮАР, по возрасту им было за шестьдесят. Подтянутые, спортивные… Они приезжали в Испанию пройти Камино уже в восьмой раз! Делают это через два года и каждый раз выбирают новый маршрут. В апреле начали свой путь из Мадрида и должны были оказаться в Сантьяго примерно в середине мая. 20 километров в день — такой их лимит.


Не только для местных жителей паломники в новинку, но и для зверюшек. Если в начале маршрута у нас был винодельческий регион, то дальше пошли пастбища с привычными обитателями: коровами, лошадями, козочками, осликами. Все они были крайне в нас заинтересованы: могли прискакать к дороге с другого конца луга и перевалить голову через ограду, чтобы поближе осмотреть диковинку.


«Берите вещей на 6−7 кило максимум»

Когда несешь на себе 8−10 кило и приходится гонять по горам и холмам, бывает трудно. Изначально по прогнозу обещали дождь, мы брали с собой и теплые вещи, и сменку основным штанам-байкам-носкам: не было гарантий, что постиранное вечером высохнет к утру.

Список «Что взять с собой» составляли на основании похожей таблички для горного похода, в который ходил этой зимой один из участников нашей компании. Но вносили и дополнения, учитывая погоду, страну, советы на сайте для путешествующих по Камино.


По итогу мой рюкзак весил около 11 килограммов — это довольно много, спасибо, что примерно два из них мне помогли нести. Утром, когда ты бодренький и отдохнувший, 9 кило кажутся вполне адекватным весом, но после парочки затяжных подъемов-спусков, ноги ругают тебя за каждый килограмм.

Я бы советовала брать 6−7 кило максимум. Можно, например, уменьшить количество сменных вещей: в крайнем случае выстиранную одежду досушите в рюкзаке или на себе. А вот что обязательно надо взять (помимо документов, аптечки и средств личной гигиены), так это чехол на рюкзак на случай дождя, скандинавские палки для ходьбы, сидушку, зажигалку, фонарик и пауэрбанк. Для денег лучше купить гермокошелек. А чтобы наверняка не сбиться с пути, мы распечатали план маршрута и скачали на телефон офлайн-приложение с картами.


Некоторые паломники, которые доходят от Сантьяго до океана, к Финестерре, до сих пор совершают несколько очищающих ритуалов, оставшихся с далеких времен: купаются в холодной воде и сжигают свои вещи. Официально разжигать костры там запретили из-за слишком большого количества мусора и пожара, который случился там несколько лет назад. Но не все следуют правилам.


«Останавливались в отелях и хостелах для паломников»

Еще один совет: готовьте план Б. У нас вот запасным вариантом был план сгонять на Майорку. Виза есть, лететь близко… Вспоминали про него, когда совсем упаривались, но мужественно продержались.

Плюс похода по горной местности в том, что часто меняется пейзаж, поэтому от него не устаешь. Пару часов идешь по сосновому лесу — виды как в Карелии; потом переходишь на дорогу из светлого камня, вдоль которой растут оливковые деревья — ты уже в Италии; еще парочка часов, и попадаешь в березовую рощу — родные просторы; дальше дубовая аллея и ограда из мощных камней — чувствуешь себя в Англии.


Официально на маршруте нельзя ставить палатки. Мы останавливались в отелях и альберге (что-то вроде хостелов для паломников). Варианты искали через booking.com либо находили местоположение и электронный адрес для брони в гайде по маршруту.

В одном из городов мы должны были остановиться в альберге. Я заранее списывалась с владельцем, уточняла, сможем ли мы переночевать именно в эту дату, и, казалось бы, обо всем договорилась. Но вот мы добираемся до места, изрядно уставшие после хорошего перехода и жаркого денька, нажимаем звонок — и тишина. Прождали на месте минут 40, за это время успели сочинить и отправить СМС на испанском, благо, что номер телефона был известен. Ответа так и не получили, решили заселиться в другой отель рядом. И то, что нам это удалось, — чистое везение.

Ответная эсэмэска от владельца альберге пришла только после нашего заселения: «Здравствуйте, но сегодня мы закрыты, приходите завтра. Хорошего вам Камино!»


«Если экономить, можно уложиться в тысячу»

Изначально запланированная поездка на две недели выходила в 1350 долларов (включая авиабилеты, проживание и еду). Фактически потратила я больше: старалась не скупиться на еду — попробовать и паэлью, и морепродукты, и другие местные вкусности.
При желании можно останавливаться только в альберге (12−15 долларов за ночь, там спит много людей в общих комнатах), экономить на еде (в моем случае ужин из трех блюд за 10−12 евро был нормой на большей части маршрута), выбрать более дешевый перелет (но потратить на него больше времени). Тогда и в тысячу на две недели можно уложиться, как мне кажется.


«Чтобы случились перемены, надо сделать что-то непривычное»

Кроме пары из ЮАР в дороге мы встретили девушку из Германии, завершившую этой весной свой пятый Камино. Она шла одна из Севильи, с юга Испании, и, по ее словам, дорога оказалась непроста: случились проблемы с ногами. В свой первый Камино она отправилась, когда хотела найти ответы на волновавшие вопросы. «Когда шла по маршруту, не могу сказать, что получила их, но вот когда вернулась, в моей жизни случились перемены», — поделилась девушка.


Да-да, чтобы жизнь свернула на новом нужном повороте, надо сделать что-то для себя непривычное. То, что даст этот импульс.

После возвращения из Испании я в течение нескольких недель переехала на съемную квартиру, что очень давно откладывала. Считаю, что мне в этом помогла сила Камино!

Само это слово с испанского означает «дорога», «путь», и для многих паломнический маршрут в Испании уже стал частью их длинного жизненного пути. Я сейчас ощущаю, что когда заканчивается один Камино, обязательно начинается новый.

 
 
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За 12 дней девушка преодолела 259 километров и решила поделиться впечатлениями, а также дать пару советов тем, кто решится на такой поход.
 
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