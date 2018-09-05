"Это качели ненависти". Мнение о женоненавистничестве со стороны мужчин и самих женщин

Женщины и мужчины часто подвержены мизогинии, правда, поводы для нелюбви у каждого пола свои — об этом рассуждает колумнист Анна Златковская .

Справка: Мизогиния — понятие, обозначающее ненависть, неприязнь, либо укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам, женоненавистничество.

Подвергаться атаке женщин особенно обидно, ведь думается, что никто не поймет тебя так, как та, что переживает похожие моменты в жизни. Однако дамы продолжают воевать друг против друга, сводя на нет борьбу с воинствующим патриархатом. Мужчины же, как правило, проявляют мизогинию в силу личных комплексов и ограниченных представлений о гендере. Часто их женоненавистничество принимает форму унизительной агрессии, и это особенно чувствуют женщины, которые не всегда способны себя защитить. Итак, пять грехов мизогинии от мужчин и женщин, которые нас обижают.



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От женщин:

Первый грех — быть распутной, полигамной

Спать с мужчинами за деньги, встречаться за вкусные обеды и дорогие украшения. Желать отчаянно красивой жизни и выйти замуж за богатого, чтобы, окружив себя мехами и бриллиантами, получить то самое вожделенное счастье. Ну какое есть в личной призме восприятия.

Или еще проще: быть полигамной, без меркантильного интереса. Только голый животный секс. Когда несколько любовников в неделю, в день, в час — неважно. Просто не как у всех — прилично, понятно, с красивым финалом «жили они долго и счастливо».

Стоит героине обозначить себя в интерактиве, как ее смоет волной негодования и оскорблений. Обычно ее называют «шлюха», что вроде как очень обидно, ведь мужскую полигамию оправдывают законом природы или страстным нравом. Но женщине нельзя нарушать нормы морали (которая на самом деле лишь гильотина, отрубающая голову каждой, что посмела выйти за рамки приличий). В реальности — это история еще одной женщины, живущей согласно своим внутренним законам. Она не нарушает законов УК, а лишь раздражает открытым заявлением: «Да, я полигамна, и мне это нравится».

Второй грех — эйджизм

Ты слишком старая или слишком молодая — стрелы летят в обе стороны. Привязка к дате рождения, как кость для голодной собаки, всегда есть к чему придраться: «Она молодая, что ж с нее взять, ха-ха», «в твои годы уже поздно менять работу», «ты еще занимаешься сексом, в твоем-то возрасте?». Это будто игра такая, кто кого больнее заденет.

Если у женщины любовник моложе — это повод для пересудов. Никому не интересна правда о любви, тут обязательно что-то не так! И начинаются поиски иных смыслов начиная с «мальчик-гей» до «детская травма, мужчина в поиске мамочки». «Он ее скоро бросит, она же старая», — слышится за спиной счастливой пары.

Если молодая девушка за рулем дорогого авто или занимает высокую должность — это тоже повод для обсуждений. В юном возрасте успехов не добиваются благодаря уму, все исключительно по блату либо благодаря богатому любовнику (обычно говорят лаконичнее и грубее).

Качели обоюдной ненависти женщин разного возраста не прекращают свое движение. Это вечная борьба: доказывать другим, что ты что-то можешь, хотя да, тебе столько-то лет. Пугает, что этот комплекс растят сами женщины, каждый раз в день рождения горестно вздыхая, что вот — еще один шаг к старости. Свобода — она в умении жить без стереотипов. А маркеры возраста — одно из них.



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Третий грех — внешность

Один из самых коварных грехов, с которым, кажется, сталкивалась в жизни каждая женщина. Ты либо слишком худая, и «когда же ты наконец поправишься». Либо слишком толстая, и «тебе пора в спортзал, корова». Стоит слегка порефлексировать на тему старения в кругу знакомых женщин, как тебя анатомически исследуют и чуть ли не фломастером проведут по проблемным зонам. «Вот сюда пора филлеры, вот тут у тебя веки висят, подтяжка обязательна, кожа обвисла… Держи номер моего хирурга».

Именно женщина умеет пройтись по внешности другой женщины с какой-то особой резкостью и знанием дела. На деле — это бесконечный шлейф комплексов, которые ловко маскируются на фоне чужих недостатков.

Так мамы в детстве корят дочерей за внешность, сетуя на кривые ноги, редкие волосы, толстую попу вместо того, чтобы любить свое чадо с правом на индивидуальные особенности организма. Внешность часто — это генетическая лотерея, а дальше то, какой сама выбрала быть. Полной, обожая все свои складочки, худой, радуясь размеру xs, с силиконовой грудью — потому что так комфортнее, или плоскогрудой, радуясь отсутствию лифчика и всегда торчащим соскам.



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Четвертый грех — советы

Не очень-то интересно, понравился твой новый мужчина подруге или нет. Тебе совершенно все равно, что она думает по поводу твоего платья. Но увы, наталкиваешься на советы о том, как надо.

«Мне кажется, ты не должна встречаться с этим мужчиной, он никакой и тебе не подходит», — cлышишь от подруги, хотя мнения по поводу избранника никто не спрашивал. «Цвет обоев сюда не подходит. Надо что-то светлее» — радость от нового ремонта меркнет на фоне очередной рекомендации.

Советы отовсюду, как жужжание холодильника, с нелепым вторжением в личное пространство. Многие не готовы принимать другую женщину во всем ее великолепии, присутствует некое желание улучшить, скопировать под себя — так удобнее общаться. Взять менторский тон, стать опекуншей — элегантный способ унизить человека, не осознавая степень проступка. Выглядит совершенно невинно, но становится психологической атакой, где всегда есть жертва.



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Пятый грех — борьба статусов

Казалось бы, архаика: мериться замужеством, наличием детей, дипломов. Но социальная прослойка широка, и где-то в провинции замужество до сих пор предмет гордости, а в мегаполисах маркерами успеха являются бренды, должности, тусовка. Как в фильме «Про любoff», когда к героине подошла одна из женщин и сказала, чтобы эту кофту она больше не надевала.

«Ты до сих пор не замужем?», «настоящая женщина носит только брендовые вещи» — примеров колких замечаний и попыток подначить другую женщину множество. Снобизм — это забор, который женщины выстраивают ради ощущения собственной значимости, в вечной гонке сравнений, кто удачливее всех.

Что чувствует вторая сторона? Неловкость. Тихую злобу, зависть или яростное желание доказать, что она тоже может и замуж, и Louis Vuitton, и парочку красивых детей.

От мужчин:

Грех первый — неудовлетворенная женщина

Склочный характер, деспотична или ешь много сладкого. Вердикт мужчины — недостаток секса. И все это снисходительно-покровительственным тоном, мол, бедняга, на людей бросается, потому что ее никто сегодня ночью не любил. «Мужика бы тебе» — посоветуют, если между вами приятельские отношения.

Некоторые мужчины действительно убеждены в том, что секс решает проблемы женщины подобно лекарству, способен улучшить внешний вид и настроение. Ну и вообще, раз нет мужчины рядом — значит, с тобой что-то не так, и можно муссировать эту тему, наслаждаясь собственным величием. Позиция мужчин, которым бравировать больше нечем, кроме как половой функцией.

Грех второй — всего добилась через постель

Мужчины порой не представляют, что женщина умеет пользоваться мозгом и не только в связи со стиркой-готовкой-уборкой. Умная женщина в их представлении — это лишь грамотный камуфляж истиной женской природы. А женская природа — это что? Способность грамотно продаваться мужчине, который все это оплатил или продвинул по карьерной лестнице.

И да, «обезьяна с гранатой» тоже относится к уничижительным замечаниям. Стоит ли объяснять, что женщины отлично водят автомобили, пишут диссертации и способны разбираться в квантовой механике.



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Грех третий: наличие характера = стерва

Для многих мужчин женщина — это подручное приложение с рядом функций. Главное — дама обязана быть удобной, покладистой и не выпендриваться. Если же женщина оперирует логикой и вообще не любит слово «удобная», значит, она стерва. Отказывается убираться в доме? Стерва. Не желает знакомиться с тобой в баре? Стерва. Спорит о политике, философии Канта, дизельных автомобилях, умничает и сама выбирает место отдыха? Ну стерва же!

В парадигме таких мужчин не укладывается, что женщина — личность, и эта личность имеет не просто право голоса, а еще и точно знает, чего она хочет, а чего нет. Главное, ее действительно не заботит, нравится ли это мужчине. Что бесит тех, кто убежден: главная задача девушек — нравиться парням. А коль не складывается ребус, уравнение решается просто. Обозвать вроде бы обидным словом и победоносно удалиться.

Грех четвертый: плохая, чтобы ты ни делала.

Это настоящая мужская тирания, когда закомплексованные мальчики вымещают свои проблемы на женщинах. Обидно, что часто это происходит в семьях (в работе, к слову, тоже часто), где супруга старается изо всех сил угодить мужу, становясь буквально многостаночником. А для него она все равно не так готовит, не так выглядит, плохо убралась, плохо воспитывает детей, нерасторопна, ветрена.

Нелюбовь к женщине — в колких замечаниях, в бесконечном брюзжании, в заключениях, подобных вердиктам судей. Женщина в утомительном ожидании похвалы, стараясь на двести процентов, все равно попадает в ловушку созависимости, так как благодарность от мужчины — лучшая награда. А правда в том, что это обыкновенная мизогиния, и мужчина просто не способен любить женщину, даже если она выглядит, как Моника Беллуччи, и готовит, как повар с мишленовской звездой.



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Грех пятый: ты — женщина

Для некоторых мужчин женщины — это априори второй сорт. Такие мужчины рассматривают девушек как забавную зверюшку, и любое их действие комментируют в умилительно-презрительном ключе. Для едких замечаний подходит все: телосложение, наивность, выбор спутника, фригидность или, наоборот, сексуальная активность. Сокращенное двухбуквенное оскорбление (ТП) или «Что с нее взять, женщина…» — наименьшее, что можно услышать. Хуже всего, когда мужчины проявляют свою доминирующую позицию физическим насилием.

Мизогиния, к сожалению, не всегда очевидна: она и в едва уловимых намеках, в высокомерном тоне. Казалось бы: можно было бы просто пройти мимо, но высказать личное недовольство и проявить злобу — способ повысить собственную значимость. А мизогиния для этого самый удобный инструмент.