"Прозрачные" кредиты: где оформить и сколько придется переплатить в итоге

Куда лучше обратиться, чтобы оформить кредит, да еще такой, чтобы лишний раз не переплатить банку? FINANCE.TUT.BY подготовил обновленный рейтинг «прозрачных» кредитов — какие условия сейчас действуют у банков и сколько нужно платить ежемесячно.



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Напомним, в нашу подборку попадают только кредиты без дополнительных комиссий, страховок и прочих платежей. Нас интересуют предложения для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления. Кредиты, для которых не нужны поручители или залог, нет запретов на досрочное погашение.

Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам

весь этот год ставки по кредитам держатся примерно на одинаковом уровне. Были небольшие снижения и увеличения, но все равно можно рассчитывать на ставку до 16,1% при оформлении кредита наличными.

по кредитам без дополнительного обеспечения сложно рассчитывать на длительные сроки и большие максимальные суммы, но тем не менее можно найти несколько интересных предложений. Так, например, займ со сроком до 72 — 84 месяца можно получить у Франсабанка, Альфа-Банка, БПС-Сбербанка. А что касается максимальной суммы, то тут сильно выделяется Идея Банк — до 23 000 рублей без залогов, поручителей;

еще один важный момент для таких кредитов это наличие справки о доходах. Многим не очень хочется возиться с лишней подготовкой документов. Тем, для кого этот фактор является решающим, можно обратить внимание на предложение от МТБанка и БПС-Сбербанка. Эти банки предлагают до 15 000 и до 10 000 рублей соответственно без справки. Для остальных банков максимальная сумма без предварительной подготовки документов может составить до 5 000 рублей.

банки часто практикуют снижение процентной ставки в первые месяцы действия кредита. В нашей подборке тоже есть такие предложения. БТА Банк снижает основную процентную ставку на 3 пункта в первые 30 дней действия договора, а БПС-Сбербанк на целых 7 пунктов на первые два месяца.

Посмотреть таблицу прозрачных кредитов:

Банк, кредит Ставка (в скобках указаны изменения) Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения) МТБанк,

«Проще простого»

16% до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах РРБ-Банк,

«12 месяцев»

14,5% до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Приорбанк,

«Кредит на карточку»

19% до 60 месяцев, до 5000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»

14,9% 13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк «Решение»,

«Выгодный»

16,1% до 48 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»

16,1% до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит»

16% до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей Идея Банк,

«Простой»

29% до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Банк Москва — Минск,

«на ЛИЧНОЕ»

16,1% (если срок меньше года) 19,99% (если срок больше года) до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Паритетбанк,

Потребительский кредит

15,5 − 16,05% (без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей Альфа-Банк,

«Кредит наличными»

25,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 28,9% — в иных ситуациях до 72 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах Банк БелВЭБ,

«Спрынтар»

13,1% — для сроков до 12 мес., 14,5% — для сроков от 13 мес. до 48 мес. до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Беларусбанк,

Потребительский кредит

14 − 15,95% в зависимости от срока до 60 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин Белинвестбанк,

«Личный выбор»

16,1% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей БПС-Сбербанк,

«Лето со Сбербанком!»

16% -первые два месяца, потом — 23% до 72 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 10 000 рублей БТА Банк,

«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»

18% до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Цептер Банк,

«На удачу»

15,99% до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк,

«Возможно все»

15,5% до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк, кредит Ставка (в скобках указаны изменения), срок, сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения) МТБанк,

«Проще простого»

16% до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах РРБ-Банк,

«12 месяцев»

14,5% до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Приорбанк,

«Кредит на карточку»

19% до 60 месяцев, до 5000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»

14,9% 13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк «Решение»,

«Выгодный»

16,1% до 48 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»

16,1% до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит»

16% до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей Идея Банк,

«Простой»

29% до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Банк Москва — Минск,

«на ЛИЧНОЕ»

16,1% (если срок меньше года) 19,99% (если срок больше года) до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Паритетбанк,

Потребительский кредит

15,5 − 16,05% (без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей Альфа-Банк,

«Кредит наличными»

25,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 28,9% — в иных ситуациях до 72 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах Банк БелВЭБ,

«Спрынтар»

13,1% — для сроков до 12 мес., 14,5% — для сроков от 13 мес. до 48 мес. до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Беларусбанк,

Потребительский кредит

14 − 15,95% в зависимости от срока до 60 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин Белинвестбанк,

«Личный выбор»

16,1% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей БПС-Сбербанк,

«Лето со Сбербанком!»

16% -первые два месяца, потом — 23% до 72 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 10 000 рублей БТА Банк,

«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»

18% до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Цептер Банк,

«На удачу»

15,99% до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк,

«Возможно все»

15,5% до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Сколько придется заплатить банку

Сравнения условий по кредитам никогда не будет полным без информации об ежемесячных платежах и общей переплате.

Предположим, что вам необходим займ в размере 1000 рублей на один год. Мы обратились в банки за консультацией, попросили рассчитать платежи и итоговую сумму к возврату для наших условий. Все полученные данные отражены в нашей таблице.

Банк, кредит, ставка Максимальный ежемесячный платеж, рублей Итоговая переплата за весь срок, рублей МТБанк,

«Проще простого"16% 90,73 88,76 РРБ-Банк,

«12 месяцев"14,5% 95,41 78,55 Приорбанк,

«Кредит на карточку"19% 92 104 Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт"14,9% 83,77* (на 13 мес.) 90 Банк «Решение»,

"Выгодный» 16,1% 96,37 91,27 Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта» 16,1% 90,78 89,36 Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит» 16% 90,73 88,76 Идея Банк,

«Простой» 29% 97 164 Банк Москва — Минск,

«На ЛИЧНОЕ» 16,10% 90,78 89,36 Паритетбанк

«Потребительский кредит» 15,5% 90,49 85,88 Альфа-Банк,

«По плечу» 28,9% 55,35* (на 24 мес.) 328,40 Банк БелВЭБ,

«Спрынтар» 13,1% 89,36 72,32 Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный» 18% 91,68 100,16 Беларусбанк,

Потребительский кредит 14% 102,58 75,83 Белинвестбанк,

«Личный выбор» 16,1% 103 83 БПС-Сбербанк,

«Лето со Сбербанком!» 16% — первые два месяца, потом — 23% 93,84 126,08 БТА Банк,

«5 звезд» 12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% первые 30 дней — 90, затем — 99 185 Цептер Банк,

«На удачу» 15,99% 96,66 86,62 Франсабанк,

«Возможно все» 15,5% 84,06* (на 13 мес.) 92,78

Банк, кредит, ставка Максимальный ежемесячный платеж, рублей

Итоговая переплата за весь срок, рублей МТБанк,

«Проще простого"16% 90,73 88,76 РРБ-Банк,

«12 месяцев"14,5% 95,41 78,55 Приорбанк,

«Кредит на карточку"19% 92 104 Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт"14,9% 83,77* (на 13 мес.) 90 Банк «Решение»,

"Выгодный» 16,1% 96,37 91,27 Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта» 16,1% 90,78 89,36 Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит» 16% 90,73 88,76 Идея Банк,

«Простой» 29% 97 164 Банк Москва — Минск,

«На ЛИЧНОЕ» 16,10% 90,78 89,36 Паритетбанк

«Потребительский кредит» 15,5% 90,49 85,88 Альфа-Банк,

«По плечу» 28,9% 55,35* (на 24 мес.) 328,40 Банк БелВЭБ,

«Спрынтар» 13,1% 89,36 72,32 Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный» 18% 91,68 100,16 Беларусбанк,

Потребительский кредит 14% 102,58 75,83 Белинвестбанк,

«Личный выбор» 16,1% 103 83 БПС-Сбербанк,

«Лето со Сбербанком!» 16% — первые два месяца, потом — 23% 93,84 126,08 БТА Банк,

«5 звезд» 12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% 185 Цептер Банк,

«На удачу» 15,99% 96,66 86,62 Франсабанк,

«Возможно все» 15,5% 84,06* (на 13 мес.) 92,78

В итоге в настоящий момент самый маленький платеж составляет 89,36 рубля, а переплата 72,32 рубля. Такие условия предлагает Банк БелВЭБ.

* Уточним, что для Франсабанка и Технобанка платежи по кредиту рассчитывались на 13 месяцев, а для Альфа-Банка — на 24 месяца, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

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