Угарный газ – «тихий убийца». Будьте внимательны и осторожны с газоиспользующим оборудованием

Несмотря на то, что современное общество хорошо осведомлено об опасности отравления угарным газом (оксид углерода — CO), число пострадавших и погибших от случаев отравления CO неуклонно растет. Угарный газ очень коварен, его также называют «тихий убийца» — он совершенно не имеет запаха. Отравление оксидом углерода может произойти незаметно. При небольших концентрациях угарного газа можно почувствовать недомогание, но часто это недомогание может быть ошибочно принято за какой-нибудь недуг, связанный с простудными, гипертоническими или другими заболеваниями.

Симптомы, проявляющиеся при небольших концентрациях CO, развиваются постепенно: появляется мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость, затем расстройство координации движений, галлюцинации, потеря сознания, судороги, кома и смерть от паралича дыхательного центра.

Образоваться угарный газ может везде, где есть процесс горения. Основная причина его образования — недостаток кислорода в зоне горения. И тогда вместо углекислого газа — продукта полноценного прогорания топлива — образуется тот самый оксид углерода (угарного газа). В процессе работы газовых и твердотопливных отопительных приборов угарный газ должен отводиться через дымовые каналы. Но в результате непроходимости канала или недостаточной вентиляции угарный газ скапливается в помещении.

СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЫМОХОДА!

Повреждение дымохода, попадание посторонних предметов в дымоход могут стать причинами нарушения тяги, при этом продукты сгорания попадают в помещение, что приводит к отравлению угарным газом. Неблагоприятные погодные условия: обмерзание оголовков, сильный ветер, туман также могут привести к нарушению тяги в дымоходе.

Запрещается:

-самовольно вмешиваться в работу автоматики безопасности газоиспользующего и отопительного оборудования;

-нарушать тягу, перекрывая дымовые и вентиляционные каналы либо допускать обмерзание их оголовков;

-пользоваться газоиспользующим оборудованием при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

Помните, что ответственность за содержания дымовых и вентиляционных каналов лежит на владельцах жилых домов.

Проверка исправности и пригодности к эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов осуществляется по заявкам собственников жилых домов с выдачей соответствующего акта установленной формы специализированными организациями:

Обезопасить себя от отравления Вам также поможет автономный сигнализатор угарного газа, который Вы можете приобрести в торговой сети города или в ПУ «Полоцкгаз» подав заявку по телефону 75-17-74.

Согласно «Правилам пользования газом в быту» утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.11.2007 №1539 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 24.12.2013 №1136) газоснабжающая организация вправе прекратить снабжение газом потребителей газа в случаях:

- эксплуатации ими газового оборудования, представляющего угрозу для жизни и безопасности граждан (с утечками газа, неисправными автоматикой безопасности, дымовыми и вентиляционными каналами, разрушенными оголовками дымовых труб);

- отсутствия актов проверок, выполненных специализированными организациями, либо записей в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов, свидетельствующих о выполнении соответствующих работ;

- самовольного подключения и отключения газоиспользующего оборудования, перестановки его с применением сварки, переподключения его на присоединительный гибкий шланг.

Защитите себя и своих близких! Не допустите трагедии!

Ушачский район газоснабжения