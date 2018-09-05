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В Яновичах горел сарай
06.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
5 сентября в 9.20 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в д. Яновичи Волковысского района.
В результате уничтожена черепичная кровля. Предполагаемая причина пожара – проявление сил природы (грозовой разряд молнии), сообщает
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5 сентября в 9.20 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в д. Яновичи Волковысского района. В результате...
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