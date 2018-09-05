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"Би-2" выступят в двух городах Беларуси с симфоническим оркестром

06.09.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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«Би-2» регулярно удивляют фанатов: могут устроить 120-тысячный фестиваль в родном городе, выпустить совместный трек с рэпером Oxxxymiron или снять настоящий клип-блокбастер — как на песню «Виски». Весной 2019 года Шура и Лева из «Би-2» устроят очередное шоу для поклонников в Беларуси: 29 марта в Минске и 31 марта в Гомеле состоятся концерты в сопровождении симфонического оркестра. Билеты уже в продаже.


Автор фото: Екатерина Зотова

Грандиозный проект с оркестром «Би-2» задумали еще в 2003 году. Музыканты захотели тогда провести эксперимент и придать новое — симфоническое звучание своим песням. И не только в студии, но и на сцене, устроив рок-шоу в сопровождении оркестра. В тот же период Лева и Шура познакомились с заслуженным артистом России, дирижером Феликсом Арановским, встреча с которым стала знаковой. На протяжении уже 15 лет творческий тандем «Би-2» и Феликса Арановского радует зрителей яркими выступлениями, в которых роковые блокбастеры «Би-2» звучат в симфонической аранжировке.

— Для нас всегда все начинается с нашего оригинального рок-н-рольного звука. И проект с симфоническим оркестром, что логично, имеет смысл только после того, как выйдут наши песни в оригинальном исполнении. Тогда уже через призму личного восприятия и музыкальных классических традиций мы знакомим слушателей с новой интерпретацией нашего творчества, — рассказывает Лева.


Автор фото: Максим Манджи

Специально для предстоящего концерта музыканты подготовили новую программу: в симфонической аранжировке прозвучат песни из альбома «Горизонт событий», редкие треки из предыдущих пластинок команды, ранее никогда не звучавшие с оркестром, и, конечно, все greatest hits «Би-2». Ярким украшением вечера станет специальный гость шоу — финалистка телешоу «Голос», певица и композитор Тина Кузнецова. Вместе артисты исполнят несколько композиций, в том числе и «Мой рок-н-ролл».

Продолжительность концерта — 2 часа 30 минут без антракта.

Билеты уже в продаже.

Минск, 29 марта 2019

Купить билет

«Минск-Арена», 20.00

Стоимость билетов: от 44 до 250 рублей

Гомель, 31 марта 2019

Купить билет

Ледовый дворец, 19:00

Стоимость билетов: от 45 до 120 рублей

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Узнать, кто из артистов приедет в Минск, можно в разделе «Концерты» и «Вечеринки» на AFISHA.TUT.BY.

***

Напомним, 1 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш: у каждого участника есть возможность получить 3 парных билета на Международный фестиваль Юрия Башмета. Зрители смогут попасть бесплатно на спектакль, который состоится 12 октября — на одной сцене выступят Познер и Макаревич.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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29 марта в Минске и 31 марта в Гомеле состоятся концерты в сопровождении симфонического оркестра. Билеты уже в продаже.
 
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