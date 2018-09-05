Россияне выкупили бывшую почтовую станцию XIX века под Городком: дом, флигель для ямщиков и каретную

Инвестор из России купил на аукционе здания бывшей почтовой станции XIX века в деревне Кузьмино Городокского района. Историко-культурный памятник на трассе М8 рядом с российской границей обошелся ему в 33,8 тысячи рублей, сообщает «Витебскоблимущество».



Фото: Игорь Матвеев

В лот входили три здания 1848 года постройки площадью 307 кв. м: бывшие станционный дом, флигель для ямщиков и каретная.

Объект выставили на торги с начальной ценой 5 базовых величин (122 рубля). На лот претендовали 4 покупателя. На 49-м шаге аукциона старинные здания продали за 33,8 тысячи рублей обществу с ограниченной ответственностью из Москвы.

В 2010 году предприятие «Витебскавтодор» реконструировало старинные здания. Станционный дом превратился в кафе с банкетным залом на 16 мест и мини-баром. Из флигеля сделали мотель на 5 мест с одно- и двухместными номерами. В каретной размещались гараж и склад. В ходе реконструкции рядом оборудовали две стоянки.

Проект по созданию объекта придорожного сервиса на трассе М8 рядом с российской границей до деноминации обошелся в 1,7 млрд рублей (более чем в 565 тысяч долларов).

Однако эксплуатировать кафе и мотель у «Витебскавтодора» не получилось, и уже в апреле 2011 года придорожный сервис арендовало предприятие «Золотой орел», принадлежащее оршанскому бизнесмену Руслану Албабаеву. В начале 2015-го у придорожного сервиса появились новые хозяева — супруги Александр и Анжелика Костюкевичи, которые занимаются агроэкотуризмом и выращивают улиток в деревне Рослые недалеко от Городка.

С начала 2017 года недвижимость числилась неиспользуемой. В итоге облисполком решил продать комплекс зданий в Кузьмино с аукциона. Первую попытку сделали в январе 2018-го, но безуспешно.