Мининформ решил, как СМИ будут раскрывать личность комментаторов. Но не спросил об этом журналистов и БАЖ

4 сентября в Мининформе прошло заседание Общественно-консультативного совета. Он обсудил, как СМИ должны идентифицировать комментаторов. Вот только Беларускую ассоциацию журналистов и работников независимых СМИ туда не пригласили, пишет baj.by.

Постановление разработали в рамках принятых поправок в Закон «О СМИ», которые вступят в силу 1 декабря 2018 года. Именно это постановление и определит порядок того, как интернет-сайты должны идентифицировать комментаторов на своих форумах. На заседании также обсудили и проект Совмина о распространении продукции иностранных СМИ.

На обсуждение не пригласили заинтересованные лица – представителей БАЖ, TUT.by и Onliner. Хотя журналисты говорили о желании быть на встрече, а чуть раньше предлагали свои варианты поправов в новый закон о СМИ.

В состав Общественно-консультативного совета при Миннформе входят Александр Карлюкевич, Павел Легкий, Вадим Гигин, Владимир Рабаволав и другие чиновники министерства, представители Белтелерадиокомпании, редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» и другие. Проекты постановлений все присутствующие приняли единогласно.

В ответ на это БАЖ готовит письменное обращение в Мининформ с просьбой предоставить для ознакомления проекты постановлений и включить представителей журналистского сообщества в состав рабочей группы по разработке этих документов.