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Ввозимые для строительства футбольных манежей товары освободят от НДС

06.09.2018 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Ввозимые для строительства футбольных манежей товары освободят от НДС

Президент подписал распоряжение об освобождении от налога на добавленную стоимость товаров, ввозимых на территорию страны Белорусской федерацией футбола для строительства в 2018-2019 годах футбольных манежей в Минске и областных центрах.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, данный проект реализуется местными исполнительными и распорядительными органами, отвечающими за подготовительные работы и обустройство вспомогательных помещений, совместно с федерацией и ее партнерами, которые поставляют воздухоопорные сооружения и футбольные поля с искусственным покрытием.

Строительство манежей в каждом областном центре позволит существенно укрепить футбольную инфраструктуру страны, улучшить условия подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент подписал распоряжение об освобождении от налога на добавленную стоимость товаров, ввозимых на территорию страны Белорусской федерацией футбола для...
 
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