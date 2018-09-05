Белорусы лидируют по картофелеедству в СНГ





- привела данные Т.Краснюк, сообщает "".При этом она отметила, что белорусы по употреблению картофеля превышают рациональную норму, установленную Минздравом страны, - 129,1 кг в год., - обратила внимание представитель министерства., - добавила Т.Краснюк.В ЕС чемпионом по поеданию картошки являются ирландцы, которые съедают в среднем по 145 кг картофеля в год, отмечает. Также лидирующие позиции в деле поедания картофеля занимают жители Польши и стран Балтии. Там за год один человек в среднем съедает более 130 кг картофеля, между тем как в Германии - только около 75 кг, т.е. почти в два раза меньше.