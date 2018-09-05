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Белорусы лидируют по картофелеедству в СНГ
"В Беларуси употребляют 171 кг картофеля в год на душу населения. Для сравнения: в Украине - 140 кг, в России - 113 кг", - привела данные Т.Краснюк, сообщает "
При этом она отметила, что белорусы по употреблению картофеля превышают рациональную норму, установленную Минздравом страны, - 129,1 кг в год.
"По употреблению фруктовой и плодово-ягодной продукции мы, напротив, недотягиваем до норм", - обратила внимание представитель министерства. "В Беларуси их потребление составляет 90 кг на душу населения при норме 98 кг", - добавила Т.Краснюк.
В ЕС чемпионом по поеданию картошки являются ирландцы, которые съедают в среднем по 145 кг картофеля в год, отмечает
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Беларусь занимает 1-е место в странах СНГ по потреблению картофеля на душу населения.
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