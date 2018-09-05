ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы лидируют по картофелеедству в СНГ

06.09.2018 08:34 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Беларусь занимает 1-е место в странах СНГ по потреблению картофеля на душу населения. Об этом журналистам рассказала заместитель начальника отдела потребительского рынка МАРТ Татьяна Краснюк.

"В Беларуси употребляют 171 кг картофеля в год на душу населения. Для сравнения: в Украине - 140 кг, в России - 113 кг", - привела данные Т.Краснюк, сообщает "Интерфакс".

При этом она отметила, что белорусы по употреблению картофеля превышают рациональную норму, установленную Минздравом страны, - 129,1 кг в год.

"По употреблению фруктовой и плодово-ягодной продукции мы, напротив, недотягиваем до норм", - обратила внимание представитель министерства. "В Беларуси их потребление составляет 90 кг на душу населения при норме 98 кг", - добавила Т.Краснюк.

В ЕС чемпионом по поеданию картошки являются ирландцы, которые съедают в среднем по 145 кг картофеля в год, отмечает thinktanks.by. Также лидирующие позиции в деле поедания картофеля занимают жители Польши и стран Балтии. Там за год один человек в среднем съедает более 130 кг картофеля, между тем как в Германии - только около 75 кг, т.е. почти в два раза меньше.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь занимает 1-е место в странах СНГ по потреблению картофеля на душу населения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Разыскиваются родственники лётчика Трифонова, в армию он призывался в 1939 Жлобинским РВК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Заря над Неманам
Свислочская газета
Soligorsk News
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика