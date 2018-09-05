Белорусы стареют. Что в этом хорошего?





1. Это развивает финансовый рынок, работающий на экономику

2. Это позволит учиться всю жизнь

3. Это снижает нагрузку на трудоспособное население

4. Это подталкивает к повышению производительности труда

За последние 18 лет население Беларуси уменьшилось на 5%, а с рекордного за столетие по количеству населения 1994 года – на 7,3%. Количество людей пенсионного возраста увеличилось на 9,8%, а детей — уменьшилось на 18,5%, следует из данных Демографического ежегодника Белстата.Белорусов стало меньше, в первую очередь, из-за старения населения и выпавшего на 1990-е и начало 2000-х падения рождаемости.— В Беларуси рождаемость была низкой до тех пор, пока бэби-бумеры середины 1980-х не вступили в репродуктивный возраст. То есть дети у них начали появляться не в начале 2000-х, а начиная с 2010 года, − объясняет социологЭти самые бэби-бумеры в ближайшие годы могут позитивно подкорректировать ситуацию с рождаемостью, но старение белорусов неизбежно. Начиная с прошлого года, четверть населения страны составляют люди пенсионного возраста. К 2050 году, по прогнозам демографов, этот показатель может достигнуть 35%.С ростом количества людей старше трудоспособного возраста и уменьшением работающих будет еще сильней ощущаться нагрузка на бюджет и Фонд соцзащиты населения, который обеспечивает пенсии и социальные выплаты, встанет вопрос нехватки рабочей силы, необходимых услуг для людей старшего поколения.Но мы посмотрели на старение с другой стороны: какие новые возможности оно дает? Эксперты назвали четыре плюса.Если, конечно, не побояться внедрить накопительный компонент. А без него ведь пенсионеров не прокормить.Одно из основных решений, которые позволят сгладить последствия старения населения, заключается в реформировании пенсионной системы, считает эксперт Центра экономических исследований BEROC. Первый шаг в этом направлении власти уже сделали – запустив первый этап постепенного повышения пенсионного возраста.— Вполне возможно, что через какой-то период мы столкнемся с еще одним его повышением. Опираясь на статистику, которая показывает, что женщины живут дольше мужчин, я считаю вполне уместным выровнять возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин, — предлагает эксперт.Повышение возраста выхода на пенсию немного увеличит долю трудоспособного населения. Но это не позволит обеспечить всех будущих пенсионеров достойной пенсией. Параллельно желательно развивать альтернативные формы пенсионного обеспечения. Например, создание и встраивание в текущую систему накопительной составляющей и дифференциации источников пенсионных накоплений.Разделение пенсионных накоплений предполагает, что трудящиеся сами будут откладывать на свою будущую пенсию, используя новые фонды или механизмы социального страхования. Точно так же и предприятия могут организовать отчисления в созданные пенсионные фонды, которые бы позволили эти накопления приумножать, предполагает Елена Артёменко.— Существуют разные модели пенсионных систем. Но главный посыл в том, чтобы каждый работник индивидуально или посредством работодателя, размещал часть дохода в специальных пенсионных фондах. Сейчас, в условиях устойчивой ситуации на денежном рынке закладывается база для формирования долгосрочных пенсионных накоплений, — говорит Анастасия Лузгина.Внедрение накопительного элемента пенсионной системы не только обеспечит работникам достойный уровень жизни после выхода на пенсию, но и положительно скажется на развитии финансового рынка и экономики в целом, считают эксперты.— Пенсионные фонды, как правило, размещают накопленные средства в высоконадежные ценные бумаги. То есть пенсионные накопления становятся долгосрочными ресурсами, работающими на экономику, — подчеркивает эксперт BEROC.Без увеличения пенсионного возраста и трансформации пенсионной системы с ныне существующей распределительной к накопительной экономика пенсионеров в ближайшем будущем не прокормит, убежден руководитель проекта «Кошт урада» в рамках проекта BIPARTЕсли работодатели перестанут считать пожилых работников консервативными и не пожалеют денег на их переобучение.Возможности для самореализации, переквалификации и непрерывного образования, которые воспринимаются как чисто социальные явления, тоже могут быть хорошим подспорьем для сохранения активности пожилых людей, общественной и экономической.Работодатели не всегда заинтересованы продлевать контракты с людьми старшего возраста из-за их консервативности и иногда неполного соответствия современным требованиям. В условиях быстро развивающихся производственных процессов и внедрения новых технологий специалисты разных сфер должны будут готовы постоянно совершенствовать свои навыки, отмечают эксперты. Работодатели могут организовывать курсы по повышению квалификации и отправлять на обучающие тренинги более взрослых и опытных сотрудников, которые чаще всего не так хорошо знакомы с новыми технологиями, как молодежь.Если заранее позаботиться о профилактике заболеваний, характерных для старшего возрастаВ ситуации стареющей нации есть и положительная сторона – увеличение продолжительности жизни. И если люди старшего поколения будут здоровы и активны, они смогут продолжать трудиться. Это облегчит ситуацию для экономики, снижая нагрузку на трудоспособное население.— Качество жизни людей старшего поколения во многом зависит от здравоохранения. При этом правильно было бы развивать поликлиническое звено, которое занимается профилактикой и выявлением заболеваний, особенно сердечно-сосудистых и онкологических как основных причин проблем со здоровьем людей старшего возраста, — считает Елена Артёменко.Вместе с этим грамотная, а не просто декларативная политика по борьбе с алкоголизмом, табакокурением, наркозависимостью, профилактике наиболее распространенных заболеваний в будущем даст стране более здоровых и активных пенсионеров, вкладывающих свои силы не только на рынке труда, но и в общественной жизни. Как это происходит в некоторых развитых странах, где пожилые люди составляют важный костяк волонтерских движений и бесплатного труда.В ближайшем будущем встанет вопрос трансформации финансирования медицины, потому что люди старшего возраста больше нуждаются в медицинских услугах, значит, и нагрузка на поликлиники и больницы будет выше, замечает Владимир Ковалкин.— Скорее всего, встанет вопрос о хотя бы частичном переходе на платную и страховую медицину. Это предстоит рассмотреть хотя бы для людей трудоспособного возраста, оставив обеспечение медицины для детей и людей старшего поколения за счет бюджета, — предполагает эксперт.Если изменить подходы в борьбе с безработицей.Сокращение людей трудоспособного возраста и дефицит трудовой силы поставят вопрос о повышении производительности труда и его эффективности, подчеркивает Владимир Ковалкин.— Сегодня государство борется с безработицей тем, что нанимает избыточное количество людей на предприятия с низкой производительностью. Особенно это касается госсектора. Это может вызвать большие проблемы, потому что создаются не высокопроизводительные рабочие места. А для того, чтобы мы имели больше поступлений от налогов и могли поддерживать достойный уровень жизни, нужно меньшим количеством людей добиваться большего, — отмечает экономист.Получать больший экономический эффект позволит создание и увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест, где люди зарабатывают больше, а значит, платят больше налогов, благодаря которым можно поддерживать относительно социальное государство для детей и стариков, с бесплатным образованием, хоть каким-то медицинским обслуживанием и приемлемыми пенсиями, подчеркивает эксперт.По мнению экономиста, с задачей по созданию новых рабочих мест с большей отдачей для экономики может справиться сам рынок, если ему не будут мешать административные барьеры.