ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выжить белорусам без российской нефтяной ренты

06.09.2018 08:09 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Кто поможет правительству Румаса рассчитаться с растущим госдолгом?

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2019 году может вырасти до 2 миллиардов долларов с ожидаемых 1,5 миллиарда в 2018 году в связи с сокращением нефтяных доходов Минска из-за налогового маневра в России, считают аналитики Sberbank CIB.

Как Беларусь собирается компенсировать эти потери?


Иосуб: Это вопрос общих отношений с Россией, которые сейчас в тупике

По мнению старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, четкого ответа на этот вопрос нет.

— Есть определенные планы, связанные с возможными размещениями еврооблигаций, в том числе и планы размещения облигаций на китайском рынке, для чего буквально на днях Беларуси был присвоен китайский рейтинг. Но пока не известны ни суммы, ни сроки, — отмечает эксперт.

Традиционно, продолжает он, надежды связывались с двумя траншами кредита ЕАБР, также просили у России кредит в миллиард долларов. Но в связи с последними обострениями отношений с Россией ГИПЕРССЫЛКА НА ТЕКСТ ПО НАЛОГОВОМУ МАНЕВРУ В СПРАВЧНИКЕ эти вопросы пока подвисают. Экономист полагает, что теоретически возможно возобновление сотрудничества с МВФ для получения нового кредита.

— Для этого нужно согласиться с условиями МВФ и хоть завтра брать у них деньги. Среди этих условий – глубокие структурные реформы в экономике, в том числе вопросы приватизации, управления госсобственности, увеличения темпов роста тарифов на ЖКХ. То есть то, чего очень не хочется делать главе государства и что он ставил в упрек ушедшему в отставку правительству, — подчеркивает Вадим Иосуб.

Как выжить белорусам без российской нефтяной ренты

Вадим Иосуб

Белорусское руководство заявляло о том, что возможны компенсации со стороны России за ее налоговый маневр. Насколько это реально?

— Это вопрос общих отношений с Россией, которые сейчас очевидно находятся в тупике, теоретически это будет рассматриваться в связке условий поставки нефти, газа, нефтепродуктов, предоставления межгосударственного кредита. Сложно представить, что по другим направлениям с Россией будет все плохо, а по одному вопросу — компенсации ущерба — хорошо. Это сложный комплексный вопрос текущих отношений с Россией, — уверен Вадим Иосуб.


Желиба: Тут правительству и карты в руки

Доктор экономических наук Борис Желиба напоминает, что в Беларуси были годы, когда дефицит счета был значительно больше. Например, в 2010 году Александр Лукашенко заявлял, что в следующем году Беларусь ничего не будет заимствовать за рубежом, обойдется своими силами. А уже в 2011 году из-за отсутствия золотовалютных резервов белорусский рубль девальвировался в 3 раза, инфляция выросла в 2 раза, дефицит платежного баланса составлял 7 миллиардов долларов.

— Россия и сейчас нам поможет, но не в такой степени, как раньше. Нефтяная рента будет меньше, российские возможности уже не те, и сейчас дефицит в 2 миллиарда будет для нас достаточно тяжелым. С таким дефицитом прогресса в экономике ждать не придется, — считает профессор.

Эксперт не исключает, что новое правительство Беларуси для минимизации последствий российского налогового маневра будет действовать по разным направлениям.

— Во-первых, надо стараться увеличить собственную валютную выручку, держать платежный баланс постоянно положительным, что у нас сейчас получается. Тут важен и внешний фактор – цены на нефть и нефтепродукты, на калий-хлор, покупные цены на нефтесырье и газ в России. Во-вторых, надо интенсифицировать поиски зарубежных инвестиций, для чего не на бумаге, а реально создать хороший инвестиционный климат в стране, и тут свое слово должно сказать новое правительство, — убежден Борис Желиба.

Как выжить белорусам без российской нефтяной ренты

Борис Желиба

Он обращает внимание и на проблему госдолга, который продолжает расти.

— Минфин грозится в этом году в связи с удачными ценами на основные экспортные товары погасить 50 процентов текущих платежей из собственных источников, тогда как традиционно за счет собственных средств гасили четверть. И в этом направлении правительству надо поработать, чтобы хотя бы приостановить рост внешнего государственного долга, поскольку это влияет на дефицит платежного баланса. Так что правительству и карты в руки, — подытоживает Борис Желиба.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто поможет правительству Румаса рассчитаться с растущим госдолгом?
 
Новости дня
Новости разные
 
Через офисный факс можно взломать корпоративную сеть компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Заря над Неманам
Свислочская газета
Soligorsk News
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика