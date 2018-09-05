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Чем чаще всего болеют дети в Беларуси и что об их здоровье думают родители

06.09.2018 07:41 — Разное | UDF  
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Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Какие болезни самые распространенные среди детей в нашей стране и довольны ли родители состоянием здоровья своих чад? TUT.BY проанализировал данные о детском здоровье в новом сборнике Белстата «Дети и молодежь Республики Беларусь».

У детей часто выявляют болезни органов дыхания, глаз и ушей

В прошлом году медики выявили более 3 млн 395 тысяч случаев заболеваний у детей.

Дети в Беларуси чаще всего страдают болезнями органов дыхания. И это неизменная тенденция. В 2017 году таких случаев было более 2 млн 580 тысяч. Это больше, чем фиксировали последние три года. Например, в 2016-м году таких случаев было чуть более чем 2 млн 487 тысяч.



Статистика учитывает и случаи травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин на здоровье детей. В 2017 году их было более 147 тысяч, годом ранее — более 151 тысячи.

Инфекционными и паразитарными болезнями заболели в более чем 119 тысяч случаев. Это больше чем в 2016 году примерно на 5,5 тысячи случаев и чем в 2014-м году — на 16,5 тысячи.

У детей в Беларуси также часто выявляют болезни глаз, ушей, кожи и подкожной клетчатки. Например, в прошлом году было зафиксировано более 104 тысяч случаев болезней глаз и придаточного аппарата, более 93 тысяч болезней уха и сосцевидного отростка, более 103 тысяч болезней кожи и подкожной клетчатки.


Больше 90% детей в стране — привиты

В прошлом году 2 млн 366 тысяч детей болели ОРВИ и гриппом. В целом это цифра мало отличается от данных 2016-го и 2015-го годов. Правда, в 2014-м заболевших детей было 1 млн 990 тысяч.

С 2014 по 2017 год ежегодно в стране выявляли по одному случаю гепатита В у детей и не было ни одного случая краснухи.

При этом в прошлом году медики зафиксировали более 65 тысяч случаев ветрянки среди детей и больше, чем в предыдущем году, случаев острых кишечных инфекций: примерно 11 тысяч против 9 тысяч.

С 2015 года практически не меняется количество случаев коклюша среди детей. Оно варьируется от 471 случая в 2015 году до 480 случаев в 2017-м.

В стране неизменно высокий уровень охвата профилактическими прививками. Против дифтерии, столбняка, коклюша в прошлом году привили 94,2% детей до года. Это чуть меньше, чем в предыдущем году, но разница не принципиальна. В 2016-м эта цифра достигала 97,9%.

От полиомиелита в 2017-м году привили 98,5% детей в возрасте до года, от туберкулеза — 96,8%, от кори, эпидемического паротита, краснухи — 98,1% детей в возрасте 1 года.


Большинство белорусов удовлетворены состоянием здоровья своих детей

Мнение родителей о состоянии здоровья своих детей последние три года примерно одинаковое. Если на начало 2018 года 63,6% белорусов оценили здоровье детей как хорошее, то на начало 2017-го их было 64,1%, а на начало 2016-го — 61,3%. Бесспорно, остается лишь то, что по отношению к 2015-му году, когда этот процент достигал 58,4%, уровень удовлетворенности здоровьем детей вырос. Однако он снизился к 2012 году, когда процент довольных составлял 69,6%.



На начало прошлого года состояние здоровья детей как плохое оценили — 1,4%, в начале 2016-го этот показатель был 2%, а в начале 2012-го — 1,4%.

За последние семь лет, пожалуй, больше всего менялись показатели оценки детского здоровья как удовлетворительного. В начале 2012 года так состояние здоровья детей оценили 29% опрошенных, а на начало 2018 года 35%.

 
 
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Какие болезни самые распространенные среди детей в нашей стране и довольны ли родители состоянием здоровья своих чад?
 
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